Нарушават забраната за деца под 16 години: Австралия удря социалните мрежи с нов закон

Австралия внасят в парламента нови закони, за да засилят забраната за използване на социални мрежи от лица под 16 години. Премиерът Антъни Албанезе заявява, че твърде много деца продължават да използват социални мрежи, а технологичните компании не правят достатъчно, за да спазват закона. Промените предвиждат удвояване на максималните глоби.

"Както и увеличаванр на правомощията на Комисаря по електронна безопасност (eSafety Commissioner) да изисква документи като протоколи от заседания на управителните съвети и вътрешна електронна кореспонденция на компаниите", заяви министърът на комуникациите Аника Уелс, цитиран от Reuters.

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Мярката идва след като първите в света подобни ограничения влязоха в сила през декември. Политиката се следи внимателно от много държави, които обмислят да я последват, но данните сочат, че децата все още успяват да получат достъп до платформите.

Регулаторът разследва възможно неспазване на закона от страна на пет платформи - Facebook и Instagram на Meta, Snapchat, TikTok и YouTube на Google. Към момента Meta, Google и Snapchat не са коментирали. От TikTok също отказат коментар.

Албанезе призова консервативната коалиция в опозиция да подкрепи законопроекта, като отбеляза, че първоначалната политика е била приета с подкрепата на двете основни политически сили.