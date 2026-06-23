Канада избра Австралия пред САЩ в историческа сделка за отбрана

Правителствата на Австралия и Канада подписаха споразумение, съгласно което Отава ще закупи радарна система Over the Horizon (OTHR) на стойност 2,5 милиарда канадски долара (1,75 милиарда щатски долара), което пък представлява най-големият износ на отбранителна продукция в австралийската история. Договорът бележи и първия случай, в който Австралия изнася своята разработена на местно ниво система OTHR, известна на островния континент като Jindalee Operational Radar Network (JORN).

Какво печелят двете страни?

Австралийският министър на отбраната Ричард Марлс заяви, че сделката отразява „близкото и дългогодишно приятелство“ между двете страни. „Това споразумение демонстрира способността на Австралия да изнася модерни, високотехнологични отбранителни системи, като същевременно гарантира националната ни сигурност и дава възможност на доверени партньори да се възползват от австралийските иновации“, заяви той.

Още: Извън обсега на Китай: САЩ ще складират оръжия в Австралия

BAE Systems Australia, която стои зад сделката, заяви, че „ще подкрепя и двете правителства в качеството си на индустриален партньор по програмата A-OTHR“ и че осигурява пълна поддръжка през целия жизнен цикъл на австралийската JORN.

Компанията също така извършва модернизации на австралийската радарна мрежа, откакто беше избрана за програмата през 2018 г.

Главният изпълнителен директор на BAE Systems Australia Крейг Локхарт каза, че придобиването от Канада на австралийската система OTHR представлява „значителна възможност“ за индустрията на двете страни и позиционира австралийските компании за бъдещ износ към съюзниците.

Canada and Australia signed a $1.75 billion deal for Australia's Over-the-Horizon Radar system to provide early-warning coverage from the US-Canada border into the Arctic, with PM Mark Carney choosing the Australian tech over a comparable US system.



It's Australia's… pic.twitter.com/RhPAoxG5mT — Clash Report (@clashreport) June 22, 2026

„Придобиването от Канада на най-модерна австралийска система за надхоризонтно радарно наблюдение (OTHR) подкрепя стратегическите интереси и на двете държави чрез подобрено откриване и проследяване на заплахите за Северна Америка, като укрепва оперативната осведоменост на „Петте очи““, заяви той, като имаше предвид алианса за обмен на разузнавателна информация между САЩ, Великобритания, Канада, Австралия и Нова Зеландия.

Още: Заради Украйна: Захарова се закани и на Канада, заплаши заводи там (ВИДЕО)

За да осигури система за ранно предупреждение от границата между САЩ и Канада до Арктика, канадският премиер Марк Карни избира австралийската технология пред подобна американска система.

Как работи радарната система?

В Австралия JORN се състои от контролен център и три отделни радарни станции, разположени из цялата страна. Всяка станция разполага с предавателни и приемателни станции и, според Австралийската група за отбранителни науки и технологии, работи чрез изпращане на високочестотен радиосигнал към небето от предавател, който се пречупва надолу от йоносферата, за да освети въздушна или морска цел.

Ехото от целта след това се придвижва по подобна траектория обратно към отделна приемна станция, като получените данни се преобразуват в информация за проследяване в реално време. Системата има допълнителното предимство, че обхватът ѝ не е ограничен от кривината на Земята, както при конвенционалните радари, а радарната мрежа осигурява наблюдение на широка територия на разстояния от 1000 до 3000 километра от Австралия, пише Breaking Defense.

Още: Канада дава още 200 млн. долара за превъоръжаване на Украйна (ВИДЕО)