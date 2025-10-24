Събудих се гола и покрита със синини: Дело за сексуален тормоз в армията тресе Австралия

Жени, служещи в австралийските въоръжени сили, заведоха днес колективен иск за сексистко и сексуално насилие, широко разпространен тормоз и систематична дискриминация. Искът е подаден срещу австралийското правителство от името на всички жени военнослужещи, станали жертва на посегателства в периода между ноември 2003 г. и май 2025 г.

Делото, заведено пред Федералния съд в Сидни, е инициирано от четири основни ищци, предаде Франс прес. То обаче се разглежда на базата на клауза за изключване, което означава, че всички жени, служили през този период, са обвързани с него, освен ако не декларират, че не са били жертви на предполагаемите посегателства.

"Най-големият страх на жените, служещи в австралийските въоръжени сили, не е заплахата от война, а заплахата от сексуално насилие на работното им място", заяви техният адвокат Джош Ейлуърд от кантората "Джей Джи Ей Седлър" (JGA Saddler).

"Австралийците ще бъдат шокирани от разкритията за сексуално насилие и тормоз, изнасилвания и физически заплахи, но още по-тревожни са бруталните атаки срещу жените, които се осмеляват да подадат сигнал", посочи в изявление адвокатът.

Австралийското министерство на отбраната заяви, че е запознато с иска, като потвърди, че всички негови служители имат "правото да бъдат уважавани" и заслужават "да се ползват от положителна работна среда". "В австралийското министерство на отбраната няма място за сексуално насилие или неприемливо поведение", увери негов говорител.

Една от четирите основни ищци по делото заяви, че се е събудила гола, болна, покрита със синини и драскотини след парти, организирано във военна база. Тя е преминала медицински преглед за сексуално насилие. Жертвата също така е била лишена от достъп до общите помещения на базата, получавала е обидни съобщения от други военни, а след това е била преместена.

