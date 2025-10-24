Войната в Украйна:

Нова смърт в семейството на Ози Озбърн, съпругата му е на ръба

24 октомври 2025, 14:07 часа 0 коментара
Нова смърт в семейството на Ози Озбърн, съпругата му е на ръба

Съдържание:

Шарън Озбърн е "на ръба", заради поредната смърт в звездното им семейство. Любимото ѝ куче Елвис е умряло, само няколко месеца след загубата на рок легендата Ози Озбърн, съобщава изданието "Radar Online". Според източници семействотое обзето от страх, че последната трагедия може да срине тотално Шарън и да сте стигне и до нейната преждевременна смърт. 73-годишната телевизионна звезда и бивша съдийка в X Factor наскоро сподели в Instagram своята скръб по повод загубата на домашния си любимец, като публикува серия от емоционални снимки с домашния си любимец и написа: "Не мога да повярвам, че публикувам това, но моят скъп Елвис почина тази седмица. Той ми даде 14 скъпоценни години. Беше до мен до края. Почивай в мир, мое скъпо момче!".

Разбито сърце след Ози и Елвис

Почитта на Шарон, придружена от снимки на Елвис, прегърнат до нея и лежащ върху гърдите на покойния ѝ съпруг Ози, докосна болезнено сърцата на феновете, които виждат как тя понася невъобразима загуба. Това се случва само три месеца след смъртта на Ози през юли на 76-годишна възраст след бруталната му борба с Паркинсон – удар, от който семейството ѝ казва, че все още не се е възстановила.

Източник от семейството каза: "Всички се страхуват за Шарън. Тя е слаба, изтощена и напълно разбита. Загубата на Ози почти я унищожи, а сега загубата на Елвис – единственият постоянен спътник, който ѝ беше останал – може да я довърши. Хората, близки до нея, са сериозно притеснени, че няма да се възстанови от това." 

Източници твърдят, че тя не се е отделяла от кучето след смъртта на Ози, наричайки го "нейният малък пазител", и добавиха: "Шарън винаги наричаше Елвис своя малък терапевт. Той я преведе през най-тежките моменти след смъртта на Ози. Да го загуби сега е като да откъснеш коричката от рана, която не е зараснала напълно."

На една от снимките, които тя сподели, Ози се усмихва, докато Елвис лежи на гърдите му, което е трогателно напомняне за семейната връзка. Източник добави: "За Шарон тази снимка сега е едновременно утеха и мъка, както и символ на всичко, което е загубила."

Семейство в траур

Шарън и Ози бяха женени 42 години, един от най-дълготрайните и бурни съюзи в рок музиката. Тяхната връзка, документирана в риалити сериала "The Osbournes", преживя зависимост, изневери и преживявания на границата на смъртта, преди здравето на Ози да започне да се влошава през последните години.

Снимка: Getty Images

Трите им деца – Ейми, Кели и Джак, се обединиха около майка си, като Джак призна наскоро, че тя "не е добре". Той каза: "Тя просто се опитва да разбере накъде да тръгне оттук, как да се ориентира, какво е новото нормално, какво да прави без нейния човек. Но тя има много любов и подкрепа около себе си."

Кели се присъедини към притесненията на Джак, като каза: "Мисля, че това, което се случва с майка ми, е най-тъжната част от цялата тази ситуация. Да гледаш как човекът, когото обичаш най-много на света, угасва, беше наистина много, много трудно."

Преди смъртта си, фронтменът на Black Sabbath Ози призна, че Шарън му е спасила живота. "Ако не беше Шарън Озбърн, сега нямаше да съм тук", каза той. "Нямаше да съм трезвен. Без съмнение щях да съм под земята."

Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
Шарън Озбърн куче смърт
