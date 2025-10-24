Нова смърт в семейството на Ози Озбърн, съпругата му е на ръба

Шарън Озбърн е "на ръба", заради поредната смърт в звездното им семейство. Любимото ѝ куче Елвис е умряло, само няколко месеца след загубата на рок легендата Ози Озбърн, съобщава изданието "Radar Online". Според източници семействотое обзето от страх, че последната трагедия може да срине тотално Шарън и да сте стигне и до нейната преждевременна смърт. 73-годишната телевизионна звезда и бивша съдийка в X Factor наскоро сподели в Instagram своята скръб по повод загубата на домашния си любимец, като публикува серия от емоционални снимки с домашния си любимец и написа: "Не мога да повярвам, че публикувам това, но моят скъп Елвис почина тази седмица. Той ми даде 14 скъпоценни години. Беше до мен до края. Почивай в мир, мое скъпо момче!".

Разбито сърце след Ози и Елвис

Почитта на Шарон, придружена от снимки на Елвис, прегърнат до нея и лежащ върху гърдите на покойния ѝ съпруг Ози, докосна болезнено сърцата на феновете, които виждат как тя понася невъобразима загуба. Това се случва само три месеца след смъртта на Ози през юли на 76-годишна възраст след бруталната му борба с Паркинсон – удар, от който семейството ѝ казва, че все още не се е възстановила.

Източник от семейството каза: "Всички се страхуват за Шарън. Тя е слаба, изтощена и напълно разбита. Загубата на Ози почти я унищожи, а сега загубата на Елвис – единственият постоянен спътник, който ѝ беше останал – може да я довърши. Хората, близки до нея, са сериозно притеснени, че няма да се възстанови от това."

Източници твърдят, че тя не се е отделяла от кучето след смъртта на Ози, наричайки го "нейният малък пазител", и добавиха: "Шарън винаги наричаше Елвис своя малък терапевт. Той я преведе през най-тежките моменти след смъртта на Ози. Да го загуби сега е като да откъснеш коричката от рана, която не е зараснала напълно."

На една от снимките, които тя сподели, Ози се усмихва, докато Елвис лежи на гърдите му, което е трогателно напомняне за семейната връзка. Източник добави: "За Шарон тази снимка сега е едновременно утеха и мъка, както и символ на всичко, което е загубила."

Семейство в траур

Шарън и Ози бяха женени 42 години, един от най-дълготрайните и бурни съюзи в рок музиката. Тяхната връзка, документирана в риалити сериала "The Osbournes", преживя зависимост, изневери и преживявания на границата на смъртта, преди здравето на Ози да започне да се влошава през последните години.

Снимка: Getty Images

Трите им деца – Ейми, Кели и Джак, се обединиха около майка си, като Джак призна наскоро, че тя "не е добре". Той каза: "Тя просто се опитва да разбере накъде да тръгне оттук, как да се ориентира, какво е новото нормално, какво да прави без нейния човек. Но тя има много любов и подкрепа около себе си."

Кели се присъедини към притесненията на Джак, като каза: "Мисля, че това, което се случва с майка ми, е най-тъжната част от цялата тази ситуация. Да гледаш как човекът, когото обичаш най-много на света, угасва, беше наистина много, много трудно."

Преди смъртта си, фронтменът на Black Sabbath Ози призна, че Шарън му е спасила живота. "Ако не беше Шарън Озбърн, сега нямаше да съм тук", каза той. "Нямаше да съм трезвен. Без съмнение щях да съм под земята."

