„Страшен Хелоуин“ очаква малки и големи с вход свободен в Централни Хали на 31 октомври

Сцена „Централни Хали“ ще оживее в духа на Хелоуин с много фантазия и щипка тайнственост. На 31 октомври празникът на тиквите и пакостите идва с игри, усмивки и тематични занимания за деца. През целия ден посетителите на културното пространство ще могат да се включат в специално подготвена програма, изпълнена с настроение и творчество. Вечерта празникът ще достигне своя връх с безплатно събитие „Страшен Хелоуин в Халите“, което започва в 18:30 часа.

Водещ на тържеството ще бъде актьорът Николай Дограмаджиев, който ще поведе гостите през пъстрата програма. Както малките посетители, така и големите им придружители са повече от добре дошли да се включат във веселия празник с оригинални костюми. За да бъде магията пълна, гримьори ще допълнят последните щрихи към всеки приказен, забавен или страшен образ.

Вълнуващата атмосфера ще бъде пресъздадена от специално изграден декор, тематични украси, балони, фото кът и подходящо музикално оформление. Кулминацията на вечерта ще бъде празничното веселие с танци, игри и награди за най-оригиналните костюми.

През целия ден посетителите ще могат да се включат и в подгряваща програма с творчески работилници и кулинарни занимания, които ще донесат още повече празнично настроение.

От 12:00 до 14:00 часа най-малките посетители ще могат да се включат в специална Halloween работилница за торбички за лакомства и маски. Всяко дете ще има възможност да избере своя герой - вещица, зомби, вампир, черна котка, духче или страховита тиква и да даде воля на въображението си.

Halloween работилницата за изработка на SUGAR SKULL маски ще внесе още повече цвят и въображение в деня. Между 15:00 и 17:00 часа децата ще могат да изработят своя впечатляваща маска, вдъхновена от мексиканските традиции. Те ще украсят творенията си с мъниста, пайети, брокат и цветни елементи, превръщайки ги в истински малки произведения на изкуството.

Следобедното настроение ще се подгрее с ателие за декорация на Halloween меденки и лакомства, което ще се проведе между 17:00 и 19:00 часа. Това е моментът, в който малките кулинари ще могат да се впуснат в най-сладката част от деня като украсят седем ароматни меденки във формата на вещици, прилепи, духове, тикви, зомбита и други герои. Децата ще рисуват с цветен айсинг, ще смесват вкусове и цветове и ще открият колко вълнуващо може да бъде съчетанието между творчество и кулинария.

Всички работилници ще се провеждат под ръководството на екипа на детски център „Пет звездички“ и са подходящи за деца 3-5 г. (с придружител) и деца 6-12 г. Материалите за творческите занимания са осигурени от организаторите. Необходима е предварителна регистрация и заплащане за включване в трите работилници през деня.