10 са вече жертвите на наводненията в Гърция (ВИДЕО)

В същото време Кикилиас подчерта, че „картината от река Пеней в Лариса ни държи постоянно нащрек“. „Необходимо е много внимание от всички, тъй като наводненията могат да се засилят във всеки един момент“, отбеляза министърът.

Той добави, че „по повод на слухове, които се разпространяват, искам да уточня, че в нито един язовир в района не е направена абсолютно никаква намеса от страна на централния държавен апарат, която да е предизвикала пренасочване на водите“.

От започването вчера на мащабната евакуационна и спасителната операция с въздушни и наземни средства в 14 села са извършени 296 спасителни операции с хеликоптер, а спешна медицинска помощ е предоставена на 150 души, предаде БТА.

The Thessalian plain in central Greece has literally turned into one enormous lake.



~70,000 hectares of land are under water.



Devastating. pic.twitter.com/ccXTEb037k