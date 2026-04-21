Гръмна топлоцентрала в Букурещ (ВИДЕО)

Екксплозия е избухнала в Западната когенерационна централа в понеделник вечерта. Това доведе до временно спиране на топлата вода в румънската столица Букурещ, съобщи румънската информационна агенция Agerpres. Пожарът е потушен през нощта от екипите за интервенция. Стана ясно, че в момента се извършват дейности за оценка на щетите и установяване на необходимите технически мерки, казва компанията в свое в изявление.

Причината за инцидента

Според първите технически оценки причината за инцидента е електрически дефект, възникнал в 6 kV подстанцията в CET București Vest.

В тази подстанция се помещава и контролният панел за постояннотоковото напрежение, който осигурява захранването на електрическите защитни системи. След пожара това разпределително табло е повредено, което е довело до изваждане от строя електрическите защити и, косвено, до каскадно разпространение на повредата към 6 kV подстанция за общо обслужване и към двата трансформатора 110/6 kV, където също са възникнали пожари.

Last night, a massive transformer packed with 30 tons of oil exploded at a Bucharest heating plant. pic.twitter.com/iI5EdIwxMA — Polymarket Intel (@PolymarketIntel) April 21, 2026

Местната власт с обещание

Местната власт обещава, че подаването на топла вода ще се нормализира до полунощ. Генералният кмет на столицата Чиприан Чуку заяви във вторник, че след експлозията в Западната когенерационна централа са започнали пусковите маневри на инсталациите на Грозавежти и доставката на топла вода ще бъде възстановена в рамките на параметрите до полунощ.