Андрей Ковачев: РСМ се самоблокира заради нежелание да изпълни поетите ангажименти

Евродепутатът Андрей Ковачев от Европейската народна партия (ГЕРБ) коментира в интервю от Брюксел в "Още от деня" по БНТ докладите на Европейската комисия, свързани с разширяването на ЕС и готовността на държавите-кандидатки. "За съжаление, Северна Македония остава в застой. Това е лоша новина, защото ние искаме разширяването да бъде за всички страни от Западните Балкани, както и за Молдова и Украйна", каза Ковачев.

По думите му, докато Черна гора, Албания, Молдова и Украйна отбелязват напредък, Скопие "се самоблокира от нежеланието на своите управляващи да изпълнят критериите, които самите те са приели". "Независимо от смяната на правителствата, държавата е същата и трябва да изпълни ангажиментите си", подчерта евродепутатът.

Риториката на Мицкоски

Андрей Ковачев посочи, че лидерът Християн Мицкоски печели избори, използвайки антиевропейска и антиевропейска риторика. "За съжаление, Християн Мицкоски печели парламентарните и местните избори с тази тема. Говорихме с него многократно да не използва България като инструмент за вътрешна политика, защото това е в ущърб на собствените му граждани", обясни Ковачев.

Той допълни, че очаква след изборите Скопие да възобнови реформите и диалога: "Надяваме се Християн да промени подхода си и да се върнем към изпълнението на договора за добросъседство, подписан от Бойко Борисов и Зоран Заев", каза евродепутатът.

Ковачев определи като "безумно" изявлението на Мицкоски, че няма да направи конституционните промени без гаранции от ЕС и България. "Не мога да разбера какви повече гаранции може да има от единодушното решение на българския парламент. 195 гласа "за", нито един против. Това е най-голямата възможна гаранция", категоричен бе той.

Ковачев уточни, че в преговорната рамка са записани само ясни и справедливи условия – изпълнение на договорите с България и Гърция, както и ежегодните протоколи. "В тях няма нищо страшно — говорим за липса на омраза, за икономика, туризъм, инфраструктура, приятелство. Това са нормални отношения между две съседски държави", увери евродепутатът.

За инцидента в Скопие

Ковачев изрази съжаление по повод инцидента с оскверняване на българско знаме по време на концерт в Скопие. "Много тъжно е да се види такава реакция. България винаги е помагала на Македония – по време на войната, при бедствия, в трудни моменти. Това поведение е проява на незрялост и неуважение към приятелска държава", каза той.

Според евродепутата, позицията на България постепенно се разбира в Европейския парламент. "Все повече колеги осъзнават, че не става дума за спор кой какъв е бил преди 500 години, а за дискриминация срещу хора, които открито заявяват своята идентичност", каза Ковачев.

Ковачев подчерта, че над 200 хиляди граждани на Северна Македония имат и българско гражданство по произход, и е крайно време България да улесни процедурите. "Призовавам за създаване на публичен регистър към Министерството на правосъдието и за по-бързи процедури за нашите сънародници", добави той.

