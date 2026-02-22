Грозна сцена: Вучич принуди майка да каже на детето си, че е осиновено (ВИДЕО)

По време на посещението на сръбския президент Александър Вучич в Бор и разговора му с граждани се разигра сцена, в която по настояване на президента, местна жена трябваше да разкрие семейна тайна пред болното си дете и препълнена зала - че не е неговата биологична майка, предаде хърватската медия "Индекс". Жената казва, че не може да говори пред детето, но Вучич настоя да се каже какъв е проблемът.

Жената разкрива пред детето и пред залата, че не е негова майка, а че е негов настойник и че майка му е починала.

PAKAO pic.twitter.com/YN5taNB3iP — Суки (@doktorzakrave) February 20, 2026

Видимо разстроена тя се опитва да разкаже проблема си пред Вучич. Въпросът на жената касаеше социалното подпомагане. Гордана Карич посочи административните проблеми, с които се сблъсква, пише Telegram.hr. Тя обясни, че не е получавала никакво обезщетение за болното си дете от девет месеца, което е претърпяло множество операции и страда от сърдечни проблеми.

Вучич защити институциите

Вместо да отговори на въпроса за спирането на плащанията, Вучич се застъпи за институциите. „Не съдете предварително. Важно е просто да атакуваме и да викаме. Знаете ли, че Центърът за социална работа проверява активите?“, попита президентът, намеквайки, че може да има правна пречка за изплащането на помощи.

Гордана Карич отговори, че няма имущество освен къщата, в която живеят. Видимо разстроена, тя се опита да спре по-нататъшните въпроси, подчертавайки, че не може да обсъжда ключовия въпрос пред детето. ОЩЕ: В Сърбия се появи "списък за разстрел"