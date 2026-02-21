Руски проект ли е идеята за Санстефанска България? Проф. Павлов за абсурдите на македонизма

"Санстефанска България е българска мечта, която не почива на никакъв руски проект, а на етническите реалности", коментира пред Actualno.com историкът проф. Пламен Павлов в навечерието на 3 март и във връзка с твърдението на маргиналната организация Илинден - Тирана, че Санстефанска България е руски проект и че македонците живеят в районите, където са живели векове наред, а именно в Преспа, Голо Бърдо, Гора и Връбник.

Според него също така претенциите за македонски елементи са абсолютно несъстоятелни от гледна точка на 1878 г. "Това е спекулация, както обикновено се прави в подобни среди", смята още историкът.

Проф. Пламен Павлов е специалист по история на Византия и балканските държави през периода IV – XV век, автор на десетки книги, енциклопедии, учебници и поезия, сценарист и консултант на документални филми, посветени на българското минало и съдбата на българите в чужбина, но и председател на Изпълнителната агенция за българите в чужбина в периода 1998 – 2002.

Санстефанска България

Проф. Павлов обясни, че Санстефанският мирен договор е прелиминарен мирен договор, който отчита решенията на Цариградската посланическа конференция през 1876 г., според която има два вилаета - източен с център Търново и западен с център София.

"В конференцията участват Великите сили. Тя е на равнището на днешните конференции на ООН, но тогава няма самолети, така че посланиците изразяват волята на своите страни. Всички те признават, че в тези автономни области с център Търново и София живее един и същ народ и това е българският. Разбира се, Османската империя отхвърля това, но след Руско-турската война горе-долу на тази основа е съставена етническата и политическата карта на България. Това стъпва на територията на Българската екзархия", разказа проф. Павлов.

Той отбеляза, че македонистката пропаганда приписва на Българската Екзархия някакви планове да обслужва български империализъм преди да има българска държава. "Това е нелепо отвяскъде", каза още проф. Павлов.

Българските етническите предели

Той напомни още, че според вижданията на нашите национални революционери като Васил Левски, Христо Ботев и Георги Раковски - българите живеят в етническите си предели и това съвпада със Санстефанска България. "Даже тя е по-малка от изконните български предели, тъй като цялото Поморавие вече е дадено на Сърбия, а Северна Добруджа на Румъния. Не е руска, а българска мечта - български национален идеал. То почива на реални изследвания и на чужди учени като Ами Буе и други наблюдатели от цяла Европа", подчерта историкът. Той изброи още Стефан Веркович, както и пътешественици и дипломати и посочи, че никой от тях не може да бъде свързан с Русия.

"Не е нещо изсмукано от пръстите и просто някакъв български мегаломански блян, а реалната картина на етносите на Балканите", подчерта историкът.

"От друга страна руският проф. Виктор Григорович, едно от най-големите имена на славистиката в тогавашна Европа, прави една голяма обиколка, включително в Македония. Как пък никой не му каза: "Ние сме македонци"? Как той не прави разлика между езика?", попита историкът.

Той добави, че проф. Григорович се запознава с Братя Миладинови и с много хора от тогавашния културен елит в тези български земи. "Той пише за българи и няма и думица, че става въпрос за друг народ и друга история", посочи проф. Павлов.

Реакциите срещу Берлинския конгрес

Проф. Павлов обърна внимание на лавината от протести от Македония и други територии след отхвърлянето на Санстефанска България от Берлинският конгрес.

"Тези протести са от българското население на тези територии. То просто иска да бъде в българската държава. Това също е известно на историческата наука и на всички, които имат отношение към тази тема", заяви проф. Павлов.