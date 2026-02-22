Приеха в болница президента на Република Сръбска

Президентът на Република Сръбска Синиша Каран беше хоспитализиран в Университетския клиничен център на Република Сръбска. След преглед в петък сутринта Каран е приет в Кардиологичната клиника за общ инфекциозен синдром и допълнително кардиологично лечение и диагностика, предава хърватската медия "Индекс", позовавайки се на N1info.rs. От канцеларията на президента обявиха, че здравословното състояние на Каран е стабилно и че той е под постоянно медицинско наблюдение.

„Обществеността ще бъде информирана своевременно за здравословното състояние на президента на Република Сръбска“, се казва в изявлението.

Кой е Синиша Каран?

Синиша Каран, кандидатът на управляващата коалиция в Република Сръбска, спечели президентските избори на 8 февруари. Прегласуване беше проведено в 136 избирателни секции в 17 общини и градове в Република Сръбска, след като Централната избирателна комисия на Босна и Херцеговина (ЦИК) анулира резултатите, установени там след първия тур на гласуване, проведен на 23 ноември миналата година.

Синиша Каран (SNSD) спечели 218 481 гласа, а Бранко Блануша (SDS) спечели 209 200 гласа.

До предсрочни избори за президент си стигна след като Милорад Додик беше отстранен от тази позиция въз основа на присъдата на Съда на Босна и Херцеговина, който го осъди на една година затвор и шестгодишна забрана за заемане на длъжности в държавни органи. ОЩЕ: Додик: Сега имаме двама Додици