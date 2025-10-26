Блокаж в Косово: Курти не беше избран за премиер, все още няма правителство

Днес Косовското събрание не избра лидера на Движението за самоопределение Албин Курти за нов министър-председател. При гласуването 56 депутати гласуваха „за“ , а четирима се въздържаха , което не беше достатъчно за избирането на ново правителство, предаде македонската медия ТРН. Председателят на парламента Димал Бала заяви след гласуването, че съгласно конституционната процедура президентът на Косово Вьоса Османи трябва да започне консултации с политическите партии и да предложи нов кандидат за министър-председател .

Османи има десет дни, за да номинира нов кандидат за министър-председател.

Задават ли се нови избори в Косово?

Ако вторият кандидат не успее да осигури необходимото мнозинство от 61 гласа - президентът е длъжен да разпусне Асамблеята и да свика нови парламентарни избори.

Този сценарий би могъл да потопи страната в нов политически цикъл и несигурност, като се има предвид, че последните избори се проведоха само преди няколко години, а политическата сцена в Косово отдавна е белязана от нестабилни коалиции и вътрешни разделения.

Ако изборите се повторят, те ще бъдат пореден тест за подкрепата на Албин Курти и неговото Движение за самоопределение, което досега се смяташе за най-силната политическа сила в страната. От друга страна, опозиционните партии биха могли да използват политическата криза, за да се позиционират като алтернатива в новия парламентарен състав.