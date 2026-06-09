Дядото с български медал: Внукът създаде македонска телевизия, за да нарича дейци като него "окупатори" (ДОКУМЕНТИ)

Собственикът на македонската и антибългарска телевизия Канал 5 Емил Стоименов има български паспорт от 29 юли 2020 година и Actualno.com разполага с цялата преписка от документи, които потвърждават това. Информация по темата се е появявала в публичното пространство и преди, но има прелюбопитни моменти от декларираната от Стоименов информация, с която е кандидатствал и е одобрен за българско гражданство.

Защо това е важно?

Телевизията на Стоименов - Канал 5, беше дадена като пример в Шестия доклад на Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността, приет на 29 юни 2023 г.

В доклада се изтъква, че антибългарската реч на омразата е често явление в Северна Македония. Използваният стереотип е този за етикетиране на всички българи като "фашисти". Друга широко разпространен е обида към българските жени, представяйки ги като "евтини проститутки". В доклада се посочва, че част от примерите за антибългарска реч се използва понякога именно в обществената телевизионна станция Канал 5.

Докладът може да видите ТУК.

Лицемерието на македонския елит или вие мразете българите, ние ще имаме български паспорти

Всичко това показва лицемерието на властта и така неречения македонски елит, чиито членове се възползват от всички привилегии на това да са български граждани и да могат свободно да пътуват в Европейския съюз, а обикновените македонци не само са лишени от европейско бъдеще, а и им е вменено, че да си българин е нещо лошо.

"Искам да инвестирам в България. Децата ми ще могат да учат и работят в България", пише Стойменов собственоръчно в отговор на въпрос какви промени ще настъпят в живота му, ако придобие българско гражданство. Този въпрос е част от въпросника за провеждане на интервю при подаване на молба за придобиване на българско гражданство, с който Actualno.com разполага.

Обещанията на Стоименов към България

Видно от документите на Стоименов - той е човек с възможности и собствена телевизия - канал 5 в Северна Македония.

В тази връзка е много е интересен отговорът на въпроса как ще допринесе за разивитето на България в случай, че придобие българско гражданство, като част от отговора му включва: "с позитивния поглед към българската държава".

Или той не разбира значението на думата позитивен, или е настъпил сериозен обрат в живота му, защото от неговата собствена телевизия Канал 5 не е спирала антибългарската пропаганда, езикът на омразата към българите, отричането на съществуването им както в Северна Македония, така и в Албания.

Дядото с медал за храброст: Внукът с телевизия, която нарича дейци като него "окупатори"

"Имам корени в България от дядо ми, има медал за храброст от Българската армия". Така Стоименов собственоръчно отговаря на въпроса защо иска да придобие българско гражданство.

Въпросът е, че има нещо сбъркано дядо ти да е заслужил медал за храброст от Българската армия, а собствената ти телевизия да нарича героите от същата тази армия български фашисти и окупатори.

По-интересното е, че Стоименов е споменал и името на своя дядо - Алекса Стоименов, който е участвал в нелегална младежка група на Вътрешната македонска революционна организация, поради което лежи 12 години в затвора, а по-късно участва в Македонската патриотична организация в Брюксел.

През 2003 г. заедно с Райна Дрангова, дъщерята на Тодор Александров, Йован Стояновски и други получава медал "100 години Илинденско-Преображенско въстание" от президента Георги Първанов, макар и в биографията му да има и спорен момент, в който през 1968 г. е задържан за пренос на опиати. ОЩЕ: Бивш македонски министър: 250 000 македонци имат български паспорти

Емил Стоименов: Двата народа сме близки

Отговорът на въпроса защо иска да придобие българско гражданство продължава с думите: "Два народа сме близки". Думите му са в контекста на българите и македонците предвид наличието на македонското му гражданство и желанието му за придобиване на българско.

Тези думи са в контраст с всичко, което е излязло от ефира и в сайта на Канал 5 досега за България и българите. ОЩЕ: Да отречеш дядо си: Външният министър на Северна Македония е внук на български герой