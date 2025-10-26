Бил на Крит със семейството си: Мъже с качулки нападнаха депутат и бивш министър

Група от около 25 души с качулки нападнаха гръцкия депутат от "Нова демокрация" и бивш министър Макис Воридис и семейството му в Ираклион, Крит, съобщи гръцкото издание Kathimerini. Инцидентът е станал в събота вечерта. Съобщава се, че нападателите са обградили министъра, докато е вечерял със семейството и приятелите си, хвърляли са по него яйца, крещяли са обиди и са скандирали лозунги срещу него.

На мястото на инцидента бяха изпратени полицейски сили, които ескортираха бившия министър на безопасно място. Няма данни за пострадали.

Нападателите са причинили щети и на ресторанта.

Кои са нападателите?

Воридис публикува пост в социалните мрежи след инцидента, заявявайки, че е на частно посещение в Крит и че нападателите са били от крайната левица.

Той също така спомена, че 12-годишната му дъщеря е била с него по време на нападението.

„За съжаление, все още имаме дълъг път, преди да изкореним крайнолявото насилие“, каза Воридис. ОЩЕ: Терористична атака срещу депутат в Гърция (ВИДЕО)

Атаките срещу политици в Гърция

Припомняме, че през август депутатът от партията на гръцкия премиер Кириакос Мицотакис "Нова демокрация" Стратос Симопулос беше обект на бомбена атака. Ставаше въпрос за атака с импровизирани взривни устройства срещу жилищната сграда, където той живее в Солун. Впоследствие се оказа, че това е било сълзотворен газ. Потърпевшият чул силна експлозия и си помислил, че е резервоар за газ, но след това Службата за борба с тероризма го уведомила, че става въпрос за експлозия от газови кутии на входа на жилищната сграда.

През май друг гръцки депутат от управляващата в Гърция партия "Нова демокрация" стана мишена на подпалвачи. Става въпрос за Максимос Харакопулос, пред чийто дом също избухна експлозия.ОЩЕ: Терористична атака срещу депутат в Гърция (ВИДЕО)