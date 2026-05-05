В критично състояние: Отказват жизненоважно изследване на Ратко Младич

Състоянието на бившия командир на армията на босненските сърби Ратко Младич се е влошило през последните две седмици, а искане за извършване на изследване с ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) е било отказано. Това съобщи синът му Дарко Младич, цитиран от медиите в Република Сръбска. Той посочи, че представители на семейството и защитата са провели среща в Хага с лекар, служител на ООН, отговарящ за медицинското наблюдение на задържания. По думите му първоначално експерти са препоръчали извършването на ЯМР, но впоследствие искането е било отхвърлено без ясно обяснение.

"Не е ясно как е променено решението в рамките на уикенда. Сега не знаем дали това означава по-нататъшно забавяне или нещо друго", заяви той, като добави, че семейството намира част от дадените обяснения за "странни и неприемливи".

Дарко Младич посочи, че все още няма доклад от независими лекари, които са били наети от Международния остатъчен механизъм за наказателни трибунали по нареждане на съдия Грасиела Гати Сантана, за да прегледат генерал Младич във връзка с искането на защитата той да бъде освободен за лечение в Сърбия.

Ратко Младич получи инсулт на 10 април, като състоянието му се усложнява от неврологични, сърдечно-съдови и бъбречни заболявания, припомня БТА. В началото на май той беше преместен в гражданска болница заради симптоми, свързани с инсулт.

Младич се намира в болнично отделение към ареста в Хага от 2024 г., където получава палиативни грижи. Международният остатъчен механизъм досега неколкократно е отхвърлял исканията на защитата за временното му освобождаване с цел лечение в Сърбия.

Ратко Младич беше признат за виновен по обвинения в геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления, включително тероризиране на цивилното население на босненската столица Сараево и убийството на над 8000 мюсюлмански мъже и момчета, пленени в източния град Сребреница през 1995 г. През юни 2021 г. Младич беше осъден на доживотен затвор по 10 от 11 обвинения за военни престъпления и престъпления срещу човечеството.