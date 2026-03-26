Войната в Иран охлади интереса на туристите към Кипър и Гърция

26 март 2026, 16:23 часа
Конфликтът в Иран доведе до анулиране на туристически пътувания и спад на новите резервации в Кипър и в по-малка степен в други страни, чиито икономики разчитат в голяма степен на летните посетители, предаде гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на информация на "Ройтерс". Гърция и Турция също са отбелязали леко покачване на нивата на анулиране. САЩ и Израел започнаха атаки срещу Иран на 28 февруари, точно когато туристическата индустрия на Кипър се отваряше отново след зимата. След това, на 2 март, когато Иран предприе серия от контраатаки, дрон удари британска военноморска база на острова, предизвиквайки вълна от анулирания на туристически пътувания.

Спадът в резервациите е последният знак за широкомащабните последици от войната, от нарушени петролни потоци до масови анулирания на полети и влошаващи се икономически перспективи в световен мащаб.

Най-голямо е анулирането за Кипър

Дневните нива на анулиране на краткосрочни наеми в Кипър са се увеличили от около 15% преди конфликта до 100% в дните след това, според данни на американската AirDNA, която проследява подобни резервации. Тази цифра оттогава е спаднала, но до 21 март е останала около 45%. 

Асоциацията на хотелиерите в Кипър е отчела спад от близо 40% в резервациите през март и подобен спад през април, заяви пред Ройтерс генералният директор на асоциацията Христос Ангелидес. ОЩЕ: Източното Средиземноморие е по-сигурно: Британски разрушител пристигна в Кипър (ВИДЕО)

Спадът в Гърция

В Гърция, където икономиката се гради на летни посетители, въздействието също се усеща.

Aegean Airlines, най-големият превозвач в страната, е отчел двуцифрен спад в летните резервации от Израел и държавите от Персийския залив до Гърция от началото на конфликта в Иран, съобщи говорител в четвъртък.

Джордж Верникос, генерален секретар на гръцката туристическа конфедерация SETE, заяви, че е имало забавяне в предварителните резервации, въпреки че това е било частично компенсирано от бързането за резервиране на полети, преди покачването на цените на петрола да се отрази на цената на самолетните билети. Той каза, че е имало спад в търсенето от най-големите пазари на Гърция в Северна Европа и Съединените щати. ОЩЕ: Дошъл е от Бейрут: Иранският дрон, който падна в Кипър (СНИМКИ)

Деница Китанова Отговорен редактор
