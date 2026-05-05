Силяновска потърси помощ за ЕС и от Румъния

Македонският президент Гордана Силяновска-Давкова изглежда е потърсила подкрепа за европейското бъдеще на страната си и от Румъния, въпреки че единственото, което Скопие трябва да направи е да впише българите в македонската конституция. Силяновска се срещна с президента на Румъния Никусор Дан в кулоарите на 8-ата среща на върха на Европейската политическа общност в Ереван. За срещата съобщи македонската медия Скопје1.мк.

"Приятели на разширяването"

На срещата тя изрази благодарност за продължаващата подкрепа на Румъния за европейската интеграция на Северна Македония, включително чрез групата „Приятели на разширяването“, като подчерта, че процесът трябва да се основава на критериите от Копенхаген и европейските ценности.

Силяновска-Давкова приветства подкрепата на Румъния за регионалното сътрудничество и стремежите на страната в рамките на инициативата „Три морета“, като бяха обсъдени и възможности за съвместни действия в международни организации, пише още македонската медия.

Лобизмът на Скопие

Припомняме, че срещата на Силяновска с румънския й колега се състои в навечерието на приемането на новия доклад за европейски напредък на югозападната ни съседка.

Северна Македония вместо да изпълни ангажиментите си по преговорната рамка обаче търси креативно решение и се опитва да предоговори вписването на българите в македонската конституция.