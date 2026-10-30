Бърнабич обяви: В Сърбия ще има нови избори в края на ноември

Временно изпълняващата длъжността президент на Сърбия Ана Бърнабич обяви, че президентските избори ще бъдат свикани в рамките на конституционния срок, не по-късно от 27 ноември, предаде РТС. Тя призова новото мнозинство да започне да формира правителствени органи възможно най-скоро. „Бързото формиране на институции е най-важното нещо в този момент“, каза Ана Бърнабич, добавяйки, че ако „терорът срещу гражданите“ продължи, ще се знае кой е отговорен за това.

Бърнабич се оплака от тормоз

На въпроса кого е помилвал бившият президент Александър Вучич, Ана Бърнабич заяви, че според Конституцията помилванията не са от компетенциите на изпълняващия длъжността президент на републиката и че не е била поканена да говори по този въпрос.

По време на конференцията Бърнабич беше попитана за пореден път кой е бил помилван и отменен, и на кого са изпратени решенията за помилване и отмяна. Като се има предвид, че това не е частно решение на гражданин, а решение на институция, тя каза, че вече е дала отговора.

„Моля, не ме питайте едно и също нещо два или три пъти. Дадох си отговора. Ще бъде скоро, надявам се, че всички институции ще бъдат сформирани и вярвам, че ще бъде избран нов президент на Република Сърбия. Така че, това не е нещо, за което трябва да говоря“, каза Бърнабич.

На въпроса дали знае кой е в списъка, тя отново повтори, че е дала отговора.

„Отговорих на този въпрос, не е нужно да ме тормозите“, каза Ана Бърнабич.

Въпросите към Бърнабич идват, тъй като след като Александър Вучич подаде оставка като президент на 27 септември, а непосредствено преди това заяви, че е взел решение за помилване на 49 души. ОЩЕ: Възможен сръбски премиер: Косово е част от Сърбия