Слави Трифонов спира телевизия 7/8

Телевизия 7/8 спира работа след седем години опити да се наложи на българския телевизионен пазар. Това обяви лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов в свое изявление, в което обвини двете големи частни национални телевизии, че са си организирали картел и предварително изкупуват рекламния пазар, за да не оставят възможност за конкуренция.

"Мразя да се обяснявам. Затова ще карам директно и направо. България е държавата, в която всичко може и нищо не може", започва Трифонов.

Според него съществуването на малка частна телевизия в България е практически невъзможно заради поведението на двете големи национални телевизии. Той твърди, че те си разпределят рекламния пазар, като предварително изкупуват рекламните бюджети и принуждават рекламодателите да работят единствено с тях. Още: "Г-н Радев, къде ти отидоха 1 милион човека": Според Трифонов подкрепата за ПБ се е свила 3 пъти

"Защото, всъщност, телевизионният пазар не е обект на пазарна икономика. Направихме опит да се борим, и то сериозен опит, седем години", заявява лидерът на ИТН.

По думите му телевизиите се издържат от реклама, а когато два големи участника предварително усвояват рекламните бюджети с намерението да не допускат други конкуренти, свободното развитие на независими медии става невъзможно. Трифонов определя това като нарушение на закона и антимонополните правила, но в изявлението си не посочва конкретни доказателства за твърденията си.

"Затова телевизия 7/8 спира. Благодаря на колегите, благодаря на екипа, благодаря на зрителите", обяви той. Още: "Ние не сме демократична държава, а диктатура от африкански тип": Слави Трифонов с коментар за нападението над Колтуклиева

"Животът е битка и отново ще се срещнем на бойното поле, защото ние сме лошите!", завършва изявлението си Трифонов.