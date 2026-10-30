Отборът на действащия шампион във Формула 1 влиза в серията на Никола Цолов

Отборът на действащия шампион във Формула 1 - Ландо Норис, беше избран да участва в шампионата на ФИА Формула 2, където в момента се състезава Никола Цолов. След като обяви намерението си да се включи в юношеската формулна серия, "LN4 Fusion" получи потвърждение за участие в италианския шампионат от Формула 4, Европейския регионален шампионат на ФИА и Формула 3. Във Формула 3 отборът обяви, че поема мястото на AIX Racing, което бе потвърдено от организаторите. Междувременно Формула 2 разкри потвърдените отбори за сезон 2027 и след това, като "LN4 Fusion" фигурира в списъка. Той отново заменя AIX Racing, а останалите 10 отбора остават същите като през текущия сезон.

Огромен прогрес за отбора на Ландо Норис

Отборът се подготвя и за участие в британската Формула 4 и ще проведе отделна програма за пилоти, за да подпомогне състезатели от картинга. Съоснователи на отбора са Ландо Норис и Дан Ричардс, а за шеф на отбора е назначен бившият ръководител на Према - Рене Розин. "LN4 Fusion" вече обяви състава си за сезона на F3 през 2027 г., като подписа договори с Дион Гоуда (Индия), Джеймс Егози (САЩ) и Габриел Гомес (Бразилия).

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Норис се присъедини към списъка на пилотите от Формула 1, които притежават състезателен отбор - "LN4 Fusion". Неговият съперник Макс Верстапен е собственик на "Verstappen Racing", който участва в шампионати по GT. Фернандо Алонсо ръководи "FA Racing", който се състезава в шампионати по картинг. Оставайки в сферата на картинга, Шарл Льоклер е собственик на "CL Kart", а Карлос Сайнц - на "CS55 Racing Kart". В миналото шампиони като Джак Брабам, Джеки Стюарт, Ален Прост, Емерсон Фитипалди, Греъм Хил, Джон Съртис са притежавали отбори във Формула 1.

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