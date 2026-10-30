Спорно послание и фуражката на Младич се появиха на стена в Босна и Херцеговина (ВИДЕО)

Днес на фасадата на сграда близо до автогарата в Источно Ново Сараево се изрисува графит, посветен на военнопрестъпника Ратко Младич. Вместо неговия лик, стенописът изобразява генералска фуражка от типа, какъвто той е носил, докато е бил в Армията на Република Сръбска (ВРС), предава босненския портал Klix.ba. Стенописът споменава и „Сръбско Сараево“. През 2004 г. Конституционният съд на Босна и Херцеговина постановява, че името „Град Сръбско Сараево“ не е в съответствие с Конституцията и временно го заменя с името „Град Източно Сараево“, допълва хърватската "Индекс".

Източно Сараево се намира в Република Сръбска, по източния край на Сараево. Създадено е по време на войната от части от предвоенни общини в Сараево.

Затвор за възхвала на военнопрестъпник в Босна и Херцеговина

В Босна и Херцеговина е предвидено наказание от най-малко три години затвор за възхваляване на лица, осъдени за геноцид, престъпления срещу човечеството или военни престъпления, пише още "Индекс".

Дали този стенопис представлява престъпление, се решава от компетентните институции.

Кметът на община Источно Ново Сараево, Йован Катич, заяви пред Klix.ba, че общности от съсобственици на сгради преди това са поискали и получили съгласието на общинската администрация да рисуват стенописи на територията на общината.

В същото време студенти и граждани на Суботица съвместно премахнаха послания и графити, поднасящи омраза, от подлез в центъра на града, включително снимка на Младич с надпис „герой“. ОЩЕ: "Генерале, генерале": Прокуратурата разследва концерт в Черна гора за прослава на Младич (ВИДЕО)