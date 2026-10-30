След като с България се провали: Скопие открива директна авиолиния до Черна гора

Въздушният маршрут от черногорския град Тиват до Скопие ще започне на 1 май 2026 г., като първоначално ще се изпълнява два пъти седмично, съобщи македонското издание "Независен". Според македонския вицепремиер и министър на транспорта Александър Николоски, това ще допринесе не само за увеличаване на броя на пътниците, но и за растежа на туризма и икономиката, пише още македонското издание.

Новината идва на фона на липсващата дирекна авиолиния между София и Скопие, която беше стартирана за кратко през 2022 г., поради липса на достатъчен интерес. ОЩЕ: Докато линията София-Скопие липсва и Коридор 8 цикли: Air Serbia разширява „Сръбския свят“ в РСМ

Туризмът и бизнесът

"Това, което обсъждахме преди 20 дни по време на посещението ни в Черна гора, се реализира. Надявам се, че тази авиокомпания ще допринесе сериозно за увеличаване на броя на пътниците, но също така и за увеличаване на туризма и бизнеса. Надявам се, че много хора ще използват тази авиокомпания", каза Николоски на днешната съвместна пресконференция със заместник министър-председателя на Черна гора Филип Иванович.

На срещата двамата вицепремиери обсъдиха и развитието на икономическото сътрудничество и се договориха за провеждане на голям бизнес форум на компании от двете страни през следващата година. ОЩЕ: Навлизане на медии от Сърбия: Македонската опозиция говори за медиен мрак и "Сръбски свят" (ВИДЕО)