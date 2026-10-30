Екопрестъпление: Три куршума убиха мечка край гръцко-албанската граница

Женска кафява мечка на около 2 години е била намерена застреляна в Национален парк Преспа в Северна Гърция, съобщи гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на екологичните власти. Мечката е открита във вторник сутринта близо до село Вронтеро, което се намира близо до границата с Албания. Посетител е алармирал управителния отдел на парка, а ветеринарен преглед е открил три огнестрелни рани от лявата страна на животното.

Две рани по лявото ѝ бедро не са били фатални, но трета, в долната част на корема, е причинила обилно вътрешно кървене и в крайна сметка е убила мечката. Тя е тежала повече от 60 килограма.

Властите смятат, че мечката е била застреляна от сравнително близко разстояние.

Сериозно екологично престъпление

Според екологичната организация Callisto и Агенцията за природна среда и изменение на климата (NECCA), районът е важен коридор за дивата природа, свързващ популациите на мечки в Гърция и Албания.

Двете организации осъдиха убийството като сериозно екологично престъпление и призоваха за щателно разследване, предупреждавайки, че бракониерството остава основна заплаха за опазването на кафявите мечки в Гърция.

Кафявите мечки са строго защитени съгласно гръцкото, европейското и международното законодателство. Убиването или нараняването на такава мечка е престъпление. ОЩЕ: Скрили патиците в банята: Гладна мечка е търсила храна в Мало Бучино