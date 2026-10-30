Голям успех: България не е в сивия списък за пране на пари, Румен Радев го съобщи (ВИДЕО)

България е извадена от "сивия списък" за пране на пари - решение, което възстановява международния авторитет на страната ни и открива нови възможности пред българската икономика, бизнеса и гражданите. Това обяви в изявление към българските граждани министър-председателят Румен Радев, след като беше уведомен от министъра на правосъдието Найден Николов за решението, взето днес на пленарно заседание на Групата за финансови действия (FATF) в Париж.

Изваждането на България от "сивия списък" беше заложено като основен приоритет в управленската програма на правителството. "За първи път българското правителство има в своята програма специален раздел за демонтаж на олигархичния модел и борба с корупцията, и то като първи раздел", подчерта премиерът. Той посочи, че този ангажимент е получил висока оценка при личната му среща с ръководството на Групата за финансови действия през септември. За постигнатия успех са допринесли конкретните действия на правителството и законодателните мерки, приети от настоящото Народно събрание.

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Предистория

Страната ни беше официално предупредена през 2021 г. и включена в списъка през 2023 г. заради констатирани стратегически слабости в борбата с прането на пари и корупцията за десетгодишен период. Румен Радев припомни, че досегашните опити за излизане от списъка са били неуспешни, според него заради липсата на достатъчна политическа воля или експертиза.

"Излизането от "сивия списък" означава повече доверие в страната ни, повече инвестиции, повече работни места. По-силна защита от онлайн и телефонни измами за гражданите и за бизнеса. По-слаб натиск върху цените. По-силна конкуренция и по-малко сива икономика. По-бързи и лесни плащания от и към чужбина", заяви министър-председателят, като открои конкретните ползи от решението за българската икономика и бизнеса.

Изваждането от "сивия списък" слага край на сериозните затруднения при извършване на финансови операции с чужбина. "Българските граждани няма да бъдат повече унижавани, подлагани на проверки, а нерядко и да получават отказ от разплащания от чужди банки", подчерта премиерът. Той открои значението на тази промяна за българите, които работят зад граница и изпращат средства на семействата си, за студентите, които заплащат такси в чужбина, както и за всички, които получават доходи от чуждестранни лица и организации.

Премиерът Румен Радев подчерта, че правителството ще работи за непрекъснато укрепване на системата за противодействие на корупцията и прането на пари, така че постигнатите резултати да бъдат трайни. "Нашите усилия няма да спрат дотук", категоричен беше министър-председателят.

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