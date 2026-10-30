Революционна иновация в испанския футбол променя ролята на съдиите

Ла Лига и Испанската съдийска комисия са на път да въведат историческа промяна в испанския футбол. От този уикенд на съдиите ще бъде позволено да дават изявления след края на мачовете, като по този начин се разширява експериментът, чрез който имаха възможност да говорят и 24 часа преди двубоя. Според местното издание "Marca" реферите ще бъдат интервюирани след финалния сигнал за първи път в историята на испанския футбол. Промяната влиза в сила този уикенд, 31 октомври и 1 ноември, когато публиката ще чуе мненията на поне двама съдии.

Съдиите в Ла Лига ще дават интервю след мачовете

Телевизионното отразяване на Ла Лига вече претърпя забележителна промяна през този сезон. За първи път съдиите дадоха интервюта преди началото на мача - иновативен експеримент, стартиран от техническата комисия, който се провеждаше през последните седмици, като въпросите задаваха журналисти от телевизионните оператори, притежаващи правата за излъчване. Сега Ла Лига и техническата комисия на съдиите искат да разширят обхвата. Интервютата вече няма да се ограничават само до подготовката за мача, а ще продължат и след като прозвучи последния сигнал.

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Баското дерби между Атлетик Билбао и Реал Сосиедад ще бъде един от мачовете, в които ще бъде изпробвана новата инициатива. Съдията на мача ще даде интервю след срещата между двата отбора в неделя в 22:00 часа на стадион "Сан Мамес". Останалите първенства със сигурност следят ефектите и последствията от тази практика.

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