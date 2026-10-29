Възможен сръбски премиер: Косово е част от Сърбия

Студентската листа няма да се занимава с въпроси от войната през 90-те години, като Вуковар и операция „Буря“, каза университетският преподавател Деян Шокич пред хърватската медия "Индекс", като в съответствие със сръбската конституция той обяви, че счита Косово за част от Република Сърбия. Шокич бе посочен за новия сръбски премиер от Александър Вучич в случай, че студентите спечелят вота.В интервю за хърватската "Индекс" ден след парламентарните избори 59-годишният Шошкич не пожела да декларира политическите си амбиции, но е ясно, че този икономически експерт няма да бъде подминат, когато Студентската листа раздава високи позиции.

Припомняме, че освен сръбската конституция - концепцията за "Сръбски свят" също разглежда Косово като сръбска територия.

Шошкич обяви по-добри отношения с Хърватия и Европейския съюз, но не отговори на въпроса за позицията на новото правителство спрямо Русия.

Какво да се очаква в първите сто дни на новото правителство?

Гражданите на Сърбия могат да очакват, че Сърбия по някакъв начин ще нормализира функционирането си, че никой, особено сред политическите служители, вече няма да излиза извън рамките на Конституцията и закона. Мога да очаквам, че медиите ще бъдат освободени, че институциите, заклещени от предишната политическа структура, ще работят, че точките от програмата „Студентска листа“ ще бъдат изпълнени, които, наред с други неща, включват формирането на някои нови институции, като например прокуратурата.

Тези институции трябва да укрепят, ускорят и направят работата на нашите държавни институции по-ефективна, така че държавата да е в състояние да решава проблемите, които са видими за гражданите. На първо място, имам предвид огромната корупция и цял набор от други обстоятелства и ситуации, които противоречат на правната рамка на страната и, бих казал, на фундаменталните ценности на европейския континент. ОЩЕ: "Никой не се обади": Вучич отговори дали някой го е разубеждавал за гражданска война в Сърбия