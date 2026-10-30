Усетихте ли го: Земетресение разлюля Северна Гърция

Земетресение с магнитуд 4,6 по скалата на Рихтер разтърси полуостров Халкидики в Северна Гърция в петък, предаде Kathimerini. Няма данни за пострадали или щети. Според предварителна оценка на Института по геодинамика (GEIN) към Националната обсерватория в Атина (NOA), земетресението е станало в 12:45 ч., с епицентър на 47 километра югоизточно от Сикия, на полуостров Ситония, на дълбочина 15,3 километра, пише още гръцкото издание.

Осем земетресения в началото на октомври

Припомняме, че осем земетресения с магнитуд от 2,4 до 4,1 бяха регистрирани край гръцкия остров Касос в началотона октомври. Най-силното земетресение, с магнитуд 4,1, е било регистрирано в 2:43 ч. сутринта, с епицентър на 29 километра западно от Касос. Земетресение с магнитуд 3,9 е последвало седем минути по-късно, на 35 километра западно от острова. След това бяха регистрирани четири по-слаби труса, вариращи от 2,4 до 2,7 по скалата на Рихтер. Последният, с магнитуд 3,2, се е случил в 10:27 ч. сутринта, на 22 километра западно-югозападно от Касос.

На 2 октомври земетресение с магнитуд 4,1 разтърси северозападната част на Пелопонес, близо до град Патра. Нямаше данни за ранени или нанесени щети.

Две земетресения от над четвърта степен имаше и в края на септември на гръцкия остров Евбея. ОЩЕ: От полунощ до сутринта: Осем земетресения разлюляха Гърция