Бил е трезвен, но крие кой го е накарал: Признание от подпалвача на българските дипломатически коли в Скопие

Мъжът, който беше задържан за палежа на българските дипломатически автомобили, призна вината си, но крие кой му е поръчал да го направи, като твърди, че сам е взел това решение. „Чувствам се виновен и напълно признавам вината си. Взех собствено решение“, заяви пед съда подсъдимият, пише "Либертас". Той бе изслушан от съда, като на днешното заседание беше посочено, че той е бил трезвен по време на престъплението.

Следващото съдебно заседание е насрочено за 11 ноември 2026 г., пише още македонската медия.

Палежът на автомобилите

Инцидентът стана на 15 юни 2026 г. около 12:05 ч., когато подсъдимият запали два дипломатически автомобила, паркирани пред българското посолство, на булевард „Митрополит Теодосий Гологанов“. Според информация, представена на заседанието, по време на палежа той е бил облечен с тениска с изображението на Гоце Делчев.

Според информацията до момента, той е пристигнал в центъра на Скопие с автобус, след което е напълнил пластмасова бутилка с бензин на бензиностанция близо до посолството. Излял горивото върху паркирани превозни средства, запалил ги със запалка и напуснал местопроизшествието.

Изгорелите автомобили са били използвани от българския военен аташе и други служители на дипломатическата мисия. Полицията е идентифицирала и задържала заподозрения още същия ден.

Първоначално Главната прокуратура в Скопие образува производство за причиняване на обща опасност, но след получаване на допълнителна информация, делото е поето от Прокуратурата за борба с организираната престъпност и корупцията. На 16 септември са повдигнати обвинения за застрашаване на лица под международна закрила. ОЩЕ: Месеци по-късно: Обвинение за подпалвача на дипломатическите ни автомобили в Скопие