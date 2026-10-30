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Поредно престижно класиране за България от Световното първенство по борба в Астана

30 октомври 2026, 16:42 часа 882 прочитания 0 коментара
Снимка: БФ Борба
Поредно престижно класиране за България от Световното първенство по борба в Астана

Българският национал Шамил Мамедов остана на крачка от отличие на Световното първенство по борба в Астана, Казахстан. Той завърши на 5-о място, след като отстъпи с 4:5 на Рахман Амузад от Иран в категорията си до 65 килограма. Така страната ни остана с три спечелени медала - златото на Семен Новиков и бронзовите отличия на Кирил Милов и Биляна Дудова.

5-о място за Мамедов на Световното в Астана

Амузад спечели първите две точки в срещата в рамките на първата минута и запази преднината си до паузата. Иранецът добави още една точка в началото на втората част с ново избутване на Мамедов, който обаче направи силна контраатака и след няколко движения резултатът бе 5:4 в полза на иранеца. Българският национал не успя да заличи точката пасив и по този начин завърши пети в категорията. Преди това той постигна три победи - с 11:0 срещу Нико Мегерле (Германия), със 7:3 срещу Агустин Дестрибатс (Аржентина) и с 6:0 срещу Таирбек Улу (Киргизстан).

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Шамил Мамедов

На 1/2-финалите българският национал отстъпи с 1:2 срещу Вазген Теванян (Армения). Така той получи шанс да се бори за бронзово отличие, но пропусна възможността да донесе четвърти медал на България от шампионата. Освен Мамедов, Едмонд Назарян също завърши на 5-а позиция, но при 63-килограмовите при класиците. На Световното първенство остана само един роден представител - Ахмед Батаев. Той ще се бори в събота, 31 октомври, категория до 92 килограма.

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борба Световно първенство по борба Шамил Мамедов
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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