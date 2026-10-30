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Рибарски за "Академия БФС": "Не помня да е имало друг проект за детския футбол с такъв мащаб"

30 октомври 2026, 16:32 часа 787 прочитания 0 коментара
Снимка: Team Bulgaria / Facebook
Рибарски за "Академия БФС": "Не помня да е имало друг проект за детския футбол с такъв мащаб"

Атанас Рибарски, който е временен треньор на националния отбор по футбол на България, участва в подкаста на Българския футболен съюз. Там той говори както за личния и професионалния си живот във футбола, така и за "Академия БФС" - проект на Централата, посветен на детско-юношеския футбол в България. Рибарски сподели, че той не помни в родината ни да е имало друг проект, посветен на децата, в такъв голям мащаб.

Атанас Рибарски: "В началото имаше известен скептицизъм"

На първо място Атанас Рибарски разкри какво е взел от Трифон Иванов като футболист и какво е научил от Ферарио Спасов като треньор. След това обърна внимание и на "Академия БФС": "За мен това е уникален проект. Не помня в детско-юношеския футбол да е имало подобна инициатива с толкова голям мащаб, толкова много селекционни етапи и възможност за участие на толкова много деца. В началото имаше известен скептицизъм, но уникалното е, че целият процес беше документиран и хората ще могат да видят как се дава шанс на таланти, включително от населени места, в които дори няма футболни отбори".

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Атанас Рибарски

Рибарски записа загуба и победа с България

Атанас Рибарски пое националния отбор на България, след като бившият селекционер Александър Димитров се оттегли от поста. Това се случи след нулевото равенство между България и Естония от втория кръг на Лигата на нациите. Под ръководството на Рибарски "лъвовете" загубиха с 0:3 от Исландия и победиха Люксембург с 2:0. Следващата среща на България е домакинство на Исландия на 13 ноември от 21:45 ч.

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Национален отбор по футбол БФС Атанас Рибарски
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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