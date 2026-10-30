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ГДБОП хвана млад хакер, продавал данни в тъмната мрежа (ВИДЕО)

30 октомври 2026, 16:43 часа 835 прочитания 0 коментара
Снимка: МВР
ГДБОП хвана млад хакер, продавал данни в тъмната мрежа (ВИДЕО)

Киберполицаите на ГДБОП установиха и задържаха за броени дни 19-годишен мъж, разследван за серия от компютърни атаки срещу информационни системи на компании, медии и институции. Това съобщават на страницата на МВР в интернет. Специализираната операция на служителите от дирекция “Киберпрестъпност“ е проведена на 28 октомври 2026 г. в София под надзора на Софийската градска прокуратура. По данни от разследването са засегнати около дузина компании и хиляди техни клиенти и потребители. Сред неправомерно придобитата информация са имена, телефонни номера, електронни и пощенски адреси, история на онлайн покупки и други лични данни. Още: Експерт: Държави поддържат свои специални кибер армии

Хаквал компании, институции и медии

В хода на работата са събрани доказателства и за съпричастността на задържания към пробиви в интернет страниците на държавни и общински институции, както и на национални медии, сред които Българската национална телевизия (БНТ) и Българското национално радио (БНР). Според събраните доказателства той прониквал неправомерно в информационни системи, извличал лични данни и електронна кореспонденция, които впоследствие предлагал за продажба в интернет. Идентифицирал се е с два псевдонима в социалните мрежи и интернет пространството. За осъществяването на престъпната си дейност е използвал възможностите на изкуствения интелект, а чрез анонимизиращи услуги се опитвал да прикрие цифровите си следи. Още: Хакер за милиони евро: Задържан при операция на “Европол“

Привлечен като обвиняем 

Снимка МВР

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Придобитата информация е била предлагана за продажба през интернет канали и хакерски форуми. Налице са и данни за отправяни от него призиви за разпространение на зловреден софтуер с наименование “Cobra Stealer“, предназначен за кражба на информация. Още: Освободиха хакера “Емил Кюлев” При проведените процесуално-следствени действия са иззети електронни устройства, носители на информация и документи, имащи отношение към разследваната престъпна дейност. 19-годишния мъж е привлечен като обвиняем по четири члена от Наказателния кодекс. За неправомерно осъществяване на достъп до информационни системи (чл. 319а, ал. 1 от НК), копиране на база данни, съдържащи информация относно лични данни (чл. 319б, ал. 3, вр. ал. 1 от НК) и неправомерно променяне на компютърни данни в информационна система, като случаят не е маловажен (чл. 319б, ал. 1 от НК). С постановление на наблюдаващ прокурор от СГП задържането му е продължено до 72 часа. Предстои съдът да се произнесе по мярката му за неотклонение. Разследването продължава, като се установява пълният обхват на засегнатите информационни системи и неправомерно придобитите данни. Още: 18-годишен хакна е-дневници, задържаха го

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ГДБОП кибератаки Хакер Тъмна мрежа
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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