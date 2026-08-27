Окончателно: Бившият македонски премиер Никола Груевски е оправдан

Апелативният съд в Скопие потвърди оправдателната присъда на Основния наказателен съд в Скопие за бившия премиер Никола Груевски по делото "Талир 2", което се отнася до финансирането и строителството на централата на ВМРО-ДПМНЕ, предаде македонската медия "360 степени". Решението, което беше очаквано с голям интерес от обществеността, беше взето в сряда от Апелативния съд, след закрито заседание.

Оправдателната присъда на Никола Груевски, известен с антибългарската си политика на управление, идва на фона на делото срещу македонската българка Ива Михайлова, на която вече 10 месеца съдът не разрешава да напуска страната и това пречи на лечението й в България.

Какво означава това за ВМРО-ДПМНЕ?

С окончателността на оправдателната присъда за Груевски, партията на Християн Мицкоски ВМРО-ДПМНЕ вече не трябва да се тревожи, че централата ѝ ще бъде конфискувана, след като беше замразена в продължение на години, докато течеше процесът по делото „Талир“.

Съдът е преценил, че действията, предприети от бившия министър-председател и бивш лидер на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски, като тогавашно отговорно лице в партията ВМРО-ДПМНЕ, като юридическо лице, са били в рамките на неговите правомощия. Втората инстанция, както и Наказателният съд, преди почти месец и половина счита, че Основната прокуратура в Скопие не е представила доказателства, че действията на подсъдимия противоречат на Закона за финансиране на политическите партии. ОЩЕ: От "ще бъде арестуван" до "правдата възтържествува": Мицкоски за оправдателната присъда за Груевски (ВИДЕО)