Войната в Украйна:

Двама туристи загинаха в Румъния заради лошото време, хиляди са без ток

05 януари 2026, 14:05 часа 350 прочитания 0 коментара
Двама туристи загинаха в Румъния заради лошото време, хиляди са без ток

Лошото време в Румъния стана причина за гибелта на двама туристи в страната. Други 97 души са спасени през последните 24 часа, съобщиха от румънската планинска спасителна служба "Салвамонт" (Salvamont).

Хиляди домакинства в северната ни съседка останаха без ток заради виелици и обилни снеговалежи, съобщават от Министерството на енергетиката. Най-засегнати са окръзите Алба, Муреш и Сибиу. 

Властите се опасяват, че предстоящото застудяване ще усложни допълнително ситуацията. Очаква се на места температурите да паднат до минус осем градуса. 

Още: Пенсиите на магистратите в Румъния може да бъдат ограничени

Жълт код за опасно време е в сила за по-голямата част от страната. Оранжев код важи за окръзите Караш-Северин, Мехединц, Горж и Хунедоара, където снеговалежите ще продължат, а поривите на вятъра ще достигнат 90 км/ч.

Румънско-български консорциум ще изгражда скоростния път Бакъу – Пятра Нямц

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Румъния снеговалеж лошо време виелица туристи
Още от Балкани
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес