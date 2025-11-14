Двегодишно момиче почина в стоматологичен кабинет

Двегодишно момиченце е починало в стоматологичен кабинет в столицата на Румъния - Букурещ в четвъртък вечерта. Детето получи внезапен кардиореспираторен арест по време на процедурата и лекарите, въпреки няколкоминутните усилия, не успяха да я реанимират. Полицията започна разследване, за да установи всички обстоятелства, довели до трагичния край, пише румънският Digi24, цитиран от хърватската медия "Индекс".

Бащата: „Убиха я“

Бащата на починалото момиче разказа, че детето е трябвало да се подложи на две интервенции заради кариес, но резултатите показват шест пъти повишени чернодробни ензими. Момичето е пристигнало в клиниката с майка си и според информация от разследването е било частично упоено, за да може да се извърши процедурата.

„Тя трябваше да се подложи на две коренови лечения. Изследванията, които съпругата ѝ изпрати на лекаря, показаха, че стойностите на чернодробните ѝ показатели са шест пъти по-високи от нормалните. Лекарят ѝ каза да дойде въпреки това. След 20 минути седация детето получи кардиореспираторен арест и ни уведомиха едва час по-късно. А линейката пристигна чак час по-късно. Не ни пуснаха вътре четири часа“, каза бащата.

Той посочи, че момичето не е имало предишни здравословни проблеми. „Тя е била напълно здрава", добави той.