Любопитно:

Двегодишно момиче почина в стоматологичен кабинет

14 ноември 2025, 17:47 часа 397 прочитания 0 коментара
Двегодишно момиче почина в стоматологичен кабинет

Двегодишно момиченце е починало в стоматологичен кабинет в столицата на Румъния - Букурещ в четвъртък вечерта. Детето получи внезапен кардиореспираторен арест по време на процедурата и лекарите, въпреки няколкоминутните усилия, не успяха да я реанимират. Полицията започна разследване, за да установи всички обстоятелства, довели до трагичния край, пише румънският Digi24, цитиран от хърватската медия "Индекс".

Бащата: „Убиха я“

Бащата на починалото момиче разказа, че детето е трябвало да се подложи на две интервенции заради кариес, но резултатите показват шест пъти повишени чернодробни ензими. Момичето е пристигнало в клиниката с майка си и според информация от разследването е било частично упоено, за да може да се извърши процедурата.

„Тя трябваше да се подложи на две коренови лечения. Изследванията, които съпругата ѝ изпрати на лекаря, показаха, че стойностите на чернодробните ѝ показатели са шест пъти по-високи от нормалните. Лекарят ѝ каза да дойде въпреки това. След 20 минути седация детето получи кардиореспираторен арест и ни уведомиха едва час по-късно. А линейката пристигна чак час по-късно. Не ни пуснаха вътре четири часа“, каза бащата.

Той посочи, че момичето не е имало предишни здравословни проблеми. „Тя е била напълно здрава“, добави той. ОЩЕ: Заради парче сувлаки: Момиченце на година и половина се задави до смърт (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Румъния Зъболекар инцидент Букурещ
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес