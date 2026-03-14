14 март 2026, 9:00 часа
Докато България се моли за защита, съседите ни се подготвят: Гърция прави ПВО купол, Румъния ще произвежда дронове

На фона на молбата, отправена от България към Гърция за защита на въздушното ни пространство и разполагане на ПВО, което да покрива част от територията на страната ни, изглежда, че България няма военен капацитет да се справи сама с надвисналите опасности, свързани с войната в Близкия изток.

За разлика от нея, съседните ни държави инвестират ударно в усилията да увеличат своите отбранителни способности.

Гърция прави "Щит на Ахил"

Мести медии съобщиха, че гръцкото министерство на отбраната подготвя пакет от обществени поръчки, с които да модернизира противовъздушната си отбрана. Общата стойност на инвестицията в сигурност е 5 милиарда евро.

В плановете на гръцките военни централно място заема т.нар. "Щит на Ахил" - интегрирана система за противоракетна, противовъздушна и противодронова защита. Проектът наподобява израелския "Железен купол".

Планира се също така модернизацията на изтребителите F-16 Block 50 до по-усъвършенстваната версия Viper, на фрегатите MEKO, подготовка за закупуване на F-35 и програма за поддръжка на транспортните самолети C-27J.

По предварителни разчети само системите за противовъздушна отбрана ще струват 3 милиарда евро. Планираната интегрирана система ще покрива територията на цялата страна и ще предпазва от ракети, дронове, баражиращи боеприпаси и други въздушни заплахи.

Ядрото на системата се очаква да включва израелските системи Spyder AiO, Barak MX и David's Sling, заедно с радара ELM-2084, който ще играе централна роля в откриването и проследяването на въздушни заплахи. Тези системи ще работят заедно със съществуващите батареи Patriot и сензорна мрежа, разположена на източните острови в Егейско море под обединеното командване на противовъздушната отбрана на Генералния щаб на гръцката национална отбрана, създадено по-рано тази година, предаде Фокус.

Парламентарната комисия по отбраната на Гърция ще разгледа пакета от инвестиционни предложения през следващата седмица. Ако предложенията бъдат одобрени, те ще влязат за гласуване и в парламента.

Румъния ще произвежда дронове

На този фон Румъния също преприе действия в тази посока

По време на посещението на украинския президент Володимир Зеленски в Букурещ той и румънският му колега Никушор Дан подписаха серия от споразумения, включително декларация за стратегическо партньорство, споразумение за сътрудничество в сферата на енергетиката, както и декларация за намерение за съвместно производство на дронове.

"Разговаряхме за нашето военно сътрудничество и един от документите, които подписахме, включва сътрудничество в производството на дронове", заяви Никушор Дан.

Лидерите са се договорили "да внедрят производството на украински отбранителни системи и способности в Румъния с цел подсилване на отбранителните индустрии на Украйна и Румъния".

4 години опит в отблъскването на руски атаки са дали на Украйна достатъчно опит, за да има увереността, че е развила дронове и противодронни системи, които могат да помогнат за защитата на страните от НАТО. Зеленски уточни, че експертизата на Украйна се крие най-вече в интегрирането на софтуера за безпилотните летателни апарати в по-широката отбранителна система на страната, предаде БТА.

Дан и Зеленски са подписали споразумение, което предвижда изграждане на инсталации за производство на отбранителни системи и способности в Румъния с украинска технология, а първата цел е производство на дронове в рамките на проект на стойност 200 милиона евро, финансиран основно чрез механизма SAFE ("Мерки за сигурността на Европа") на Европейския съюз.

Според документа Украйна ще позволи съгласно законите и регламентите за контрол на износа споделяне на съответните технологии, интелектуална собственост и необходимите данни за създаването в Румъния на производствени инсталации за отбранителни системи и способности "в полза на сигурността на Украйна, Румъния, Черноморския регион и европейския континент".

"Разполагането в Румъния на производството на дронове в най-кратък срок ще бъде смятано от страните за проект от първата фаза на това сътрудничество, финансиран по-специално чрез инициативата SAFE на ЕС с до 200 милиона евро", се посочва в подписания документ.

Войната превърна Украйна в един от най-големите производители на военни дронове в света и тази индустрия стана толкова мощна, че Киев започна да изнася навън производството, сключвайки договори с Великобритания, Германия, Дания и Латвия, отбелязва в свой материал румънската държавна телевизия ТеВеРе.

Сърбия има нови свръхзвукови ракети

Притеснения в региона предизвика ход от страна на Сърбия, свързан с повишаване на оръжейния й капацитет. Особено остра реакция имаше Хърватия.

Хърватският премиер Андрей Пленкович заяви, че генералният секретар на НАТО Марк Рюте е известен за новите свръхзвукови ракети, които Сърбия притежава.

Сръбският президент Александър Вучич потвърди покупката на китайската ракета въздух-земя CM-400AKG с обсег от поне 250 километра, която преди това беше забелязана окачена под изтребител МиГ-29 на сръбските Военновъздушни сили, предаде БТА.

Пленкович коментира, че става въпрос за информация, която НАТО и членките й би трябвало да вземат предвид.

"Както казах и вчера, изпратих писмо до генералния секретар на НАТО и го известих за това. Мисля, че това е важна информация, която НАТО и членките трябва да вземат предвид и да знаят", подчерта той. "Това е вид въоръжение, което, доколкото ми е известно, все още не е било забелязвано на европейска територия. Става въпрос за китайско въоръжение".

По-рано Пленкович посочи, че не възприема покупката като заплаха за съседните на Сърбия страни, каквато е Хърватия.

Десислава Любомирова Отговорен редактор
