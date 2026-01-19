Държавна субсидия: Вижте къде дават по 12 000 евро, ако си купиш електромобил

Политиката за стимулиране на закупуването на електрически автомобили навлиза все по-осезаемо в Европа. Такава политика явно следва и съседна Гърция, която раздава щедри субсидии на решилите да сменят возилото си с по-екологично.

Гърция дава вече до 9000 евро субсидия за закупуване на електромобил. Към тази сума допълнително се изплащат около 2000 евро за бракуване на старо превозно средство, което замърсява, и по още 1000 евро, ако купувачът е млад шофьор - под 29 години.

Така гърците, изпълняващи изискванията, могат да получат до 12 000 евро от държавата, за да си купят кола на ток.

Има и данъчни облекчения

Данъчните облекчения също са бонус към закупуването на нискоемисионен автомобил. Не се плаща данък регистрация, а някои видове автомобили са освободени и от годишен пътен данък.

Държавата е решила с предимнство да се ползват многодетните семейства, студентите с ниски доходи, жителите на островите и високопланинските села, както и собствениците на малки семейни фирми.

Има обаче изискване за годишен доход. Той трябва да е под 25 000 евро.

В момента електромобилите в Гърция са около 6% от пазарния дял на превозни средства в страната, предаде БНР.

Ново проучване сочи, че това, което спира гърците да си закупят електрически автомобили, е високата им цена и липсата на достатъчно места за зареждане както в Гърция, така и в Европа.

Изискването за такситата

Еко политиката на правителството обаче далеч не се посреща с възторг от всички в Гърция. Така например в южната ни съседка от 1 януари влезе правило, според което всяко ново такси трябва да е електромобил. Въпреки че властта съобщи, че ще дава субсидии за лизинг, таксиметровите шофьори приеха промяната с негодувание.

Национален план предвижда до края на 2030 г. в южната ни съседка да има 100 000 пункта за зареждане на електрически превозни средства.

В знак на протест таксиметровите шофьори в цяла Гърция спряха работа за 48 часа заради законовите изменения, постановяващи, че след 1 януари 2026 г. новите таксита, които се регистрират в Атина и Солун, трябва да са с електрическо задвижване. Такъв национален протест е имало последно през 2003 г.

Само в гръцката столица такситата са 14 700, а честа практика е едно такси да се дели между двама шофьори на смени. В Гърция от години има програми за подпомагане при закупуване на електрически автомобили. Условието е да имаш лиценз. Повечето шофьори обаче карат с чужд лиценз, чийто наем на ден върви по 50 евро.

От синдиката на таксиметровите шофьори смятат, че няма достатъчно места, на които шофьорите да зареждат такситата по време на смяна.

Действията на гръцкото правителство целят по-бърз преход към икономика с по-ниски емисии.