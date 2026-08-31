"Една втора България": Спас Ташев за спомените на Иван Михайлов за Македония

Проф. Спас Ташев представи новото преиздаване на спомените на Иван Михайлов в сутрешния блок на БНТ, определяйки ги като библия на българското националноосвободително движение. Става въпрос за четири тома, като първите два са готови, в момента се работи по трети. "Първият том не представлява само ранни спомени, но и възприятия и описания и детайлна и жива картина на цялото общество, което е функционирало тогава. На практика това е една втора България, която не е била приобщена към границата на тогавашната българска държава", заяви проф. Спас Ташев в ефира на БНТ.

Спомените са допълнени

В първия том има около 130 вмъкнати страници, който за първи път се появява и той е разказан от Иван Михайлов, записан е от съпругата му Менча Кърничева, а появата на тези спомени става с инициативата на Вида Боева Попова и културния клуб в Битоля.

"Съдържанието на тези спомени дълго време са били бяло петно в познанието на българската нация като цяло особено в периода след 1944-1989 г. Става въпрос за един период от борбите на българите в Македония, който е бил слабо известен на обществеността у нас. Първи том са ранните спомени на Иван Михайлов. Това е периодът, в който действат първото поколение борци, когато действа първото поколение борци от основателите на ВМРО - Гоце Делчев, Даме Груев, Христо Татарчев. В същото време второто поколение борци са ученици в българските училища в Северна Македония", каза още проф. Ташев.

Иван Михайлов - обичан и мразен на Балканите

Според него Иван Михайлов е обичан и мразен на Балканите, но восъчната му фигура стои в музеите, а привържениците му са пращани в затворите. ОЩЕ: Неуместно: СДСМ сравниха Мицкоски с Иван Михайлов – най-големия противник на македонизма