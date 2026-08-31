Гърция с програма за евтини електромобили за семейства

Програма за евтини електромобили за семейства с ниски доходи одобри гръцкото правителство. Програмата предвижда лизинг в размер от 45 до 150 евро на месец за 15 000 семейства с ниски доходи. Това е социална програма, която стартира от тази година на обща стойност около 5 милиарда евро. От тази сума 75% са европейски средства, а останалите са от държавния бюджет.

Многодетни семейства и такива с ниски доходи, които пътуват дълго време до работното място, ще се ползват с предимство. Те се считат за "транспортно уязвими". Реално държавата субсидира с около 14 000 евро пътуването на семейството.

Бенефициентите на програмата ще получават нов електромобил с месечен наем не по-голям от 150 евро в зависимост от марката на колата. В рамките на 4 година срещу тази сума гражданите ще ползват нов екологично чист електрически автомобил. Допълнително се дават и 500 евро за зарядна станция в къщи.

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Засега все още не е утвърдена процедурата за закупуване на автомобила, след като преминат тези 4 години, предаде БНР.

Засега към програмата се предлагат 4 марки автомобили. Очаква се програмата да бъде разширена и да обхваща повече семейства, заявиха от правителството.

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