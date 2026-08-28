Пепелянка ухапа две деца в Гърция

Две деца, едното от които на 18-месеца, са настанени в болница, след като са били ухапани от пепелянка в двора на дома си в Маратон, Източна Атика, предаде гръцкото издание Kathimerini. Според телевизионния оператор MEGA TV, нито едно от децата не е в животозастрашаващо състояние. По-малкото дете изглежда е било по-сериозно засегнато от отровата. То се лекува в интензивно отделение и му е приложен антидот.

Как е станало?

Инцидентът се е случил, когато малкото дете си играело в двора и било ухапано от змията. По-големият му брат, който е в ранна тийнейджърска възраст, се е втурнал да го издърпа от змията, но също бил ухапан.

Роднини веднага отвели двете деца в болница, където им била оказана медицинска помощ.

Ухапванията от змии в Гърция

В Гърция се регистрират около 200 ухапвания от змии всяка година, въпреки че смъртните случаи са рядкост, отчита още гръцкото издание.

Припомняме, че през 2023 г. 4-годишно момиченце беше лекувано в интензивно отделение в болница в Солун, след като беше ухапано от змия. При инцидента момичето било с баба си на селското гробище във Волос, Централна Гърция, когато змия излязла от тревата и го ухапало по ръката. По-късно е идентифициран като усойница. ОЩЕ: "Пожарникарите ми казаха, че не работят със змии": Майка след като пепелянка влезе при децата й