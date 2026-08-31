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Продължава да нараства броят на загиналите край Кипър (ВИДЕО)

31 август 2026, 7:12 часа 737 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno/Елена Страхилова
Продължава да нараства броят на загиналите край Кипър (ВИДЕО)

Осем души са обявени за мъртви досега, а други 17 са в неизвестност, след като ферибот, превозващ общо 267 пътници, се преобърна край бреговете на окупирания от Турция Северен Кипър в неделя, съобщи гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на турско-кипърските власти. Фериботът е отплавал от пристанището Кирения, на северното крайбрежие на Кипър, с 267 пътници, съобщиха местните власти. Местните медии и турската преса съобщиха, че корабът е бил на 4 морски мили от Кирения, когато се е преобърнал.

Причината за инцидента все още не е установена. Министърът на транспорта на Северен Кипър Ерхан Аръклъ заяви, че към момента не е ясно какво е довело до преобръщането на плавателния съд и че се извършва проверка на обстоятелствата около произшествието.

Първоначалната информация за инцидента беше публикувана от „Cyprus Mail“, който съобщи за преобръщането на ферибота и за 270 души на борда. ОЩЕ: Корабокрушение край Кипър: Потъна кораб със стотици пътници, има поне един загинал (ВИДЕО)

Има арестувани

Унал Устел, министър-председател на самопровъзгласилата се Турска република Северен Кипър, обяви, че капитанът и седемте членове на екипажа са арестувани.

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Издирвателните операции продължават. ОЩЕ: Седем са жертвите на корабокрушението край Кипър, спасителната акция е в ход (ВИДЕО)

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Ферибот Кипър загинали Северен Кипър
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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