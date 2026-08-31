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"ПБ не може да подкрепи кандидат на БСП": Защо Йотова се явява с инициативен комитет?

31 август 2026, 9:04 часа 743 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"ПБ не може да подкрепи кандидат на БСП": Защо Йотова се явява с инициативен комитет?

"Прогресивна България", която е във възход, не може да подкрепи кандидат на БСП, която се свестява или реанимира. Така доц. Татяна Буруджиева обясни в сутрешния блок на БНТ защо Илияна Йотова ще бъде издигната от инициативен комитет. По думите й, както е в този случай, инициативният комитет дава възможност да се съвместят подкрепи. 

"Дали инициативен комитет или парнтийна кандидатура - има значение как ще се използва в обяснението и говоренето по въпроса. Когато нямаш чисто партийни цели няма никаква логика да издигаш партиен кандидат", добави още доц. Буруджиева.

Тенденциите в българската политика

Петър Чолаков обясни издигането на кандидати чрез инициативни комитети с тенденциите в българската политика и критиката към партиите и партийната система.

"Говори се последните 10-15 години за непартийни кандидати. В случая трябва да се надскочи подкрепата, която са получили на 19 април. Ако се ограничат с партийни кандидати - допълнително си затварят вратите", смята Чолаков

Сигурна ли е победата на Йотова?

Според доц. Буруджиева от една страна изглежда много сигурна, но от друга страна поради много разнообразния електорат, не е много ясно. 

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Проф. Мария Пиргова коментира, че електоратът на "Прогресивна България" е консолидиран и те все още са във възходящ тренд. "Социолозите няма да отбележат кой знае какъв спад до президентските избори, защото времето е малко", смята тя. ОЩЕ: Йотова на фокус и каква политика ще води като президент: Сергей Станишев с анализ

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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