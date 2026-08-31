Показно как не се прави реформа

Националният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев подаде оставка. Това беше една от новините в последната седмица на август, 2026 година.

Кунчев заемаше поста от 2011 година. При толкова дълго време е логично да се каже, че е дал каквото е могъл и е време за промяна. Още повече, че сега България се управлява от формация, която има 131 депутати – кога, ако не сега, следва да бъдат минимум започнати и максимум завършени мащабни структурни реформи, които да подобрят живота на българите? Реформи на критични за доброто ни съществуване системи – здравеопазване и образование. Защото ако не си здрав и не се учиш, няма да сполучиш.

Картинката

Доц. Кунчев обясни защо подава оставка – заради готвената реформа в здравеопазването, която ще разбие работеща система, а именно: тази на РЗИ. Кунчев не е единственият, който го казва, обаче е редно да бъде чут именно защото от 2011 година беше на един и същ пост и преживя управление на различни политически сили без да бъде сменен. Това подсказва професионализъм – ОЩЕ: "Не мога да гледам разпада на системата": Ангел Кунчев проговори след оставката

Естествено, дали здравният министър Катя Ивкова ще вземе под внимание дадена позиция и аргументация или няма си е нейно решение. Тя е отговорна за здравния ни сектор и той да се развива както трябва. Но когато невзетата под внимание позиция се превръща в хаос в системата, това вече не е само работа на здравния министър.

Защото за да правиш реформа ти трябват хора. Трябват ти експерти, които да убедиш, че си прав и те да станат двигателят, който да реализира тази ти правота в реалност. Като няма експерти, най-добрата реформа да си измислил, тя ще си остане на хартия. А изглежда с действията си Ивкова хем гони експерт, хем няма решение кой по-добър да го смени. Когато става така, в речника има само една дума: Провал. И след този провал стои въпросът - задават ли се още такива кадрови "неуспехи", които ще пречат да има истинска реформа – ОЩЕ: Бивш здравен министър: Всички, поканени за поста на Ангел Кунчев, са отказали

При 131 депутати в парламента нямаш право и оправдания за провал!

Автор: Ивайло Ачев