Проучване за сръбските избори: Студентите в Сърбия биха победили листата на Вучич

Ако сега в Сърбия се проведоха парламентарни избори, листата на студентското движение би спечелила 48,5% от гласовете, листата на Сръбската прогресивна партия (СНС) на Александър Вучич - 38,6%, а Социалистическа партия на Сърбия (СПС) на Ивица Дачич - 3,9%. Такава е оценката на Бюрото за социални изследвания (BIRODI), предаде хърватската медия "Индекс".BIRODI е независима неправителствена организация от Белград.

Тя направи оценката въз основа на официалните резултати от изборите от 2012 г., когато СНС дойде на власт, проучвания на общественото мнение от CRTA, Нова сръбска политическа мисъл (NSPM), Faktor plus и Ipsos, както и демографски промени от базата на Републиканската избирателна комисия.

Все още обаче не е ясно кога точно ще се проведат изборите в Сърбия. Последното съобщение за предстоящия вот беше изявлението на Александър Вучич от 20 август, че изборите ще се проведат „на 18 или 25 октомври“.

По-висока активност сред младите

Чрез комбиниране на данните, използвани в анализа, се изчислява, че около 4,13 милиона избиратели биха отишли ​​до урните. Оценката включва и възможността за по-голяма мобилизация на младите хора и гражданите, които все още не са отишли ​​до урните. BIRODI подчертава, че това не е класическо проучване на общественото мнение, нито прогноза за крайния резултат от изборите, а аналитичен сценарий на възможните резултати. ОЩЕ: Вучич от винарната: Няма да избягам, ако загубя изборите - роден съм в Сърбия и ще умра там