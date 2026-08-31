ТЕЦ "Бобов дол" е спрян от 2 седмици: Има яснота кога ще заработи отново

Заради поредната авария ТЕЦ "Бобов дол" не работи от 15 дни, съобщи изпълнителният директор на дружеството инж. Чавдар Стойнев.

Прогнозите са централата да заработи идната седмица. Работи се по отстраняване на авария и един от блоковете е в цялостен ремонт, заяви изпълнителният директор, за кого се коментира, че вече е на друга позиция в дружеството.

"В момента авария отстраняваме на четирите блока", каза инж. Стойнев и добави, че се надява централата поднови работа следващата седмица.

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Причината за спирането на мощностите е възникнал пробив в парогенератора. Според Стойнев подобни повреди не са необичайни в производствения процес и в момента се работи по стандартната процедура за отстраняването им.

Последните месеци централата изпитва технически и технологични трудности, а единият от блоковете е в ремонт, който трябва да прикбючи септември.

На този фон стана ясно, че денонощното онлайн излъчване на централата и района от камера от Бисерка планина е спряно. Това съобщи Даниела Тонева от местното сдружение „За Разметаница“, предаде БНР.

По разпореждане на прокуратурата е извършена полицейска проверка по сигнал на ръководството на ТЕЦ "Бобов дол", че такова излъчване е неправомерно, след като централата е обект от националната сигурност.

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