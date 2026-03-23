Елитът на "Хамас" е бил малко над 500 км от България: Имало е среща със съседно разузнаване

23 март 2026, 14:37 часа 419 прочитания 0 коментара
Представители на политическото бюро на терористичната групировка "Хамас" са били в турския град Истанбул. Това научаваме от материал на Анадолската агенция, която се позовава на източници от турските служби за сигурност. Тя идва след дни след като "Хамас" изрази недоволство от действията на Иран във войната в Близкия изток и призова Техеран да прекрати атаките срещу съседните държави от Персийския залив. 

Срещата не е била със случаен човек

Те са се срещнали с не кой да е с ръководителя на Националната разузнавателна служба на Турция Ибрахим Калън в неделя. Темата на срещата е била свързана с продължаващите израелски атаки и нарушения в Палестина. 

За подобна среща съобщава и турския новинарски канал - TRT HABER.

Посещаващата делегация изрази и благодарност към турския президент Реджеп Тайип Ердоган за досегашните усилия на страната за постигане на мир в Газа.

Прекратяването на огъня в Газа

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

На срещата е била разгледана и подробна оценка на втората фаза на споразумението за прекратяване на огъня в Газа, съобщиха източниците.

Те заявиха, че приоритет е даден на спирането на атаките и разрешаването на влизането на хуманитарна помощ, като същевременно подчертаха очакването Израел незабавно да изпълни задълженията си от първата фаза.

Мерки срещу незаконното насилие

На срещата бяха разгледани и възможните мерки срещу неотдавнашното засилване на незаконното насилие и заселническите дейности на израелските заселници на Западния бряг, както и репресиите срещу палестинците от страна на израелските сили за сигурност. ОЩЕ: Разкол заради войната: "Хамас" се обърна срещу Иран

Деница Китанова
Палестина Близък изток Турция Истанбул Хамас Газа разузнаване
