Елитът на "Хамас" е бил малко над 500 км от България: Имало е среща със съседно разузнаване

Представители на политическото бюро на терористичната групировка "Хамас" са били в турския град Истанбул. Това научаваме от материал на Анадолската агенция, която се позовава на източници от турските служби за сигурност. Тя идва след дни след като "Хамас" изрази недоволство от действията на Иран във войната в Близкия изток и призова Техеран да прекрати атаките срещу съседните държави от Персийския залив.

Срещата не е била със случаен човек

Те са се срещнали с не кой да е с ръководителя на Националната разузнавателна служба на Турция Ибрахим Калън в неделя. Темата на срещата е била свързана с продължаващите израелски атаки и нарушения в Палестина.

За подобна среща съобщава и турския новинарски канал - TRT HABER.

MİT Başkanı İbrahim Kalın, İstanbul'da Hamas heyetiyle görüştü.



📌Başta Kudüs olmak üzere İsrail’in tüm bölgeyi ateşe vermeyi hedefleyen işgal ve istikrarsızlaştırma politikalarına karşı birlik vurgusu yapıldı.



📌Hiçbir oldubittiye izin verilmeyeceğinin altı çizildi.… pic.twitter.com/jPJWQo8sUB — TRT HABER (@trthaber) March 22, 2026

Посещаващата делегация изрази и благодарност към турския президент Реджеп Тайип Ердоган за досегашните усилия на страната за постигане на мир в Газа.

Прекратяването на огъня в Газа

На срещата е била разгледана и подробна оценка на втората фаза на споразумението за прекратяване на огъня в Газа, съобщиха източниците.

Те заявиха, че приоритет е даден на спирането на атаките и разрешаването на влизането на хуманитарна помощ, като същевременно подчертаха очакването Израел незабавно да изпълни задълженията си от първата фаза.

Мерки срещу незаконното насилие

На срещата бяха разгледани и възможните мерки срещу неотдавнашното засилване на незаконното насилие и заселническите дейности на израелските заселници на Западния бряг, както и репресиите срещу палестинците от страна на израелските сили за сигурност. ОЩЕ: Разкол заради войната: "Хамас" се обърна срещу Иран