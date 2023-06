ЕС обяви санкции срещу Косово - застрашено е членството в международни институции

"Ситуацията вчера доказа, че няма деескалация, тази извънредна ситуация трябва да отмине. Курти досега не е предприел стъпки и действия за деескалация. Той предложи 5 точки, но не разглежда основните елементи, които очакваме от него да разгледа спешно", заяви Стано на пресконференция, цитиран от БГНЕС.

Говорителят каза, че наказателните мерки се въвеждат с незабавен ефект.

The #EU is preparing to impose sanctions against #Kosovo, Radio Liberty reports, citing sources.



According to the publication, the reason is the Kosovo government's ignorance of European calls to immediately take measures to reduce tensions in the north of the partially… pic.twitter.com/It8nh5upIh