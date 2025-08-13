Войната в Украйна:

Синдикатите критикуват предложената от кабинета нова линия на бедност

13 август 2025, 10:17 часа 442 прочитания 0 коментара
И двата големи синдиката - КТ “Подкрепа“ и КНСБ, не са съгласни с методиката, по която правителството определи новата линия на бедност за 2026 г. Комисията по доходи и жизнено равнище към Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) ще обсъжда правителствено проектопостановление за линията на бедност за страната от 1 януари 2026 година. През 2024 г. линията на бедност общо за страната e 763.83 лв. средномесечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 1 401.3 хил. лица, или 21.7% от населението на страната.

Официалната линия на бедност за следващата година се определя до 31 август. 

Предложената стойност от 764 лева съответства на одобрената от правителството методика, съгласно която размерът е съгласно изследването на Евростат "Статистика на доходите и условията на живот", припомня БНР, цитирано от БГНЕС. 

Обвързване с издръжката на живот и инфлацията

От КТ "Подкрепа" и КНСБ отправят критики към методиката за определяне на линията. 

Според КТ "Подкрепа" и сумата от 764 лева продължава да бъде под издръжката на живота.

Затова синдикатът настоява за промяна в методиката и актуализиране на предложения размер, така че двете величини да бъдат обвързани. 

От КНСБ също искат промяна в методиката, която да позволи коригиране с инфлацията, на база на малката потребителска кошница, и изчисляват,

че обективната линия на бедност за 2026 г. трябва да бъде 782 лв. или 400 EUR, тоест искат увеличение с 18 лв. над предложения от правителството размер от 764 лв.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
