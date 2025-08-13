Трима от "Наглите" са в неизвестност, полицията ги издирва

Трима от членовете на бруталната престъпна банда "Наглите" са изчезнали и се издирват от 12 август, след като е подаден сигнал от техни близки. Информацията е на "24 часа". Според медията Прокопи Прокопиев-Културиста, Ивайло Евтимов-Йожи и Даниел Димитров-Данчо Релето са в неизвестност, а автомобилите и мобилните им телефони са открити и се проверяват за улики от органите на реда. До този момент няма открита ключова следа.

Припомняме, че Културиста, Релето и Йожи, заедно с Любомир Димитров-Любо Гребеца са част от бандата за отвличания "Наглите". Издирваните в момента получиха по 18 години затвор за участието си в похищения на различни хора. Обвинението бе за престъпления срещу 25 души, но присъдата бе за значително по-малко похищения. "Наглите" бяха известни с показните си изтезания, сред които рязане на уши и пръсти. Любомир Димитров получи само 10 г. затвор, но по-късно бе осъден по друго дело за две убийства, пише "Faktor". Парите от откупите - над 6,5 млн. лв., получавани от "Наглите", така и не бяха открити.

Снимка: iStock

След излизането си от затвора Йожи и Културиста избягваха публичност, за разлика от Релето, който бе хващан неколкократно за автокражби, пише "24 часа".

И тримата, които се издирват в момента, излязоха от затвора предсрочно. Ивайло Евтимов-Йожи излезе на свобода през 2020 г., Даниел Димитров-Данчо Релето е напуснал затвора през декември 2023 г., а малко преди него предсрочно е освободен и Прокопи Прокопиев-Културиста, пише "Faktor".

Скорошен арест, свързан с "Наглите"

Припомняме, че през месец март 2025 г. бяха арестувани двама братя, свързани с "Наглите" - Радослав и Митко Лебешовски, по обвинение за отвличания. Трети човек се издирваше. Тогава директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи Любомир Николов поясни, че отвлечените и хората, които са ги отвлекли, са свързани с изчезнала пратка 160 кг кокаин. Тя е минавала през България, за да стигне до Турция.

