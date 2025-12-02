Призрак от миналото: Гръцките фермери пак блокират границата с България

Призракът от миналото на протестиращи гръцки фермери, които блокират границата с България, се завръща. Недоволните земеделски производители от южната ни съседка подготвят нова такава блокада. Те са решили да спрат движението на граничния пункт "Промахон".

Планът е на 3 декември следобед земеделци, животновъди и пчелари да затворят КПП-то в знак на протест срещу намаляването на селскостопанските субсидии от ЕС, пише ertnews.gr.

"Правили сме го преди, ще го направим пак"

Решението на фермери, животновъди и пчелари беше взето на Общото събрание, което се проведе в Лефконас.

"Регионът трябва да бъде наводнен с трактори. Ние в Серес блокираме "Промахон" от години. Ще го направим отново", заяви представителят на фермерите Янис Туртурас.

"Молим шефа на полицията в Солун и бригадния генерал на Серес да ни пуснат в "Промахон". Там ще се проведе нашата борба", допълни той.

Представители на протестиращите фермери, животновъди и пчелари поискаха всички техни колеги да се включат в демонстрацията и заявиха, че този път блокадата ще бъде много сериозна.

Източник: БГНЕС

Исканията на протестиращите

Протестите избухнаха заради забавянето на изплащането на земеделските субсидии заради скандала с корупция в гръцката агенция по земеделските плащания ОПЕКЕПЕ, въпреки че правителството започна частичното изплащане на субсидиите.

Гръцките фермери недоволстват от увеличаващите се производствени разходи, искат справедливи обезщетения и подкрепа на животновъдството в южната ни съседка, което е засегнато от едра шарка.

Според протестиращите мерките за подпомагане на икономическото им оцеляване са недостатъчни. На среща в Никея те обсъдиха недоволството си като отправна точка на поредица от протести, като все още предстои окончателното решение за графика и формата на демонстрациите.

Европейско разследване пък откри масови измами със субсидии, което е забавило ключови плащания. Правителството настоява, че нито един законен земеделски производител няма да загуби пари след края на разследването.

Животновъдите изискват и компенсации за загубата на над 400 000 овце и кози, които бяха умъртвени, за да се спре разпространението на болестта, предаде Дарик.

Прокурорите на ЕС разкриха скандала със субсидиите през май. Гръцките власти твърдят, че измамниците са подали фалшиви заявления за субсидии по Общата селскостопанска политика на стойност над 30 милиона евро. Заподозрените са обвинени, че са подали заявления за земя, която не притежават, и са преувеличили броя на животните във фермите си.

Скандалът доведе до оставката на министър от консервативното правителство на премиера Кириакос Мицотакис. Парламентът също разследва случая, за да определи дали някой от политиците носи наказателна отговорност.