От „Сръбски свят“ до вето: Сърбия очаква от Радев да е по-гъвкав за българското малцинство

Сръбски анализатори очакват от новия български министър-председател да бъде по-гъвкав по отношение на българското малцинство в Сърбия, става ясно от материал на сръбската медия НИН, която прави разбор на българските избори и новото българско правителство. В материеала се засягат теми като "Сръбски свят" и европейския път на Сърбия. Изданието напомня, че в края на миналата година България е била сред членовете на ЕС, които са наложили наложиха вето върху отварянето на Клъстер 3 за Сърбия, както и че отношенията са допълнително обременени от спорадични изявления за положението на българското малцинство в Сърбия.

Новият премиер на България и българското малцинство в Сърбия

Бранка Латинович, която е бивш посланик в ОССЕ и член на Форума за международни отношения, казва пред НИН, че България е действала като спирачка по пътя на страните от Западните Балкани към ЕС и че Северна Македония е платила най-високата цена.

Що се отнася до Сърбия, добавя тя, въпросът за българското малцинство често се използва като политически натиск, което тя тълкува като „демонстрация на мускулите“ в региона.

На въпроса дали това ще се промени с идването на Радев като ръководител на българското правителство, Латинович отговаря, че някои политици стават по-гъвкави, след като поемат поста министър-председател.

Изданието припомня, че през 2024 г. Радев също заяви, че подкрепата за Сърбия по пътя ѝ към ЕС трябва да бъде преразгледана заради начина, по който Белград се отнася към българското малцинство в страната, но само три години по-рано той заяви, че „много е направено" за българското национално малцинство в Сърбия и че „България винаги е оказвала помощ на Сърбия по пътя към обединена Европа".

Радев и "Сръбски свят"

Изданието обаче припомня някои от последните му виждания. „Западните Балкани са критична точка на сигурността, която изисква пълното внимание на Европейския съюз. Мисля, че е крайно време всички европейски институции да се отнесат много по-сериозно към този проблем. Това е изключително чувствителен въпрос и за нас“, каза Радев на 1 ноември миналата година , отговаряйки на журналистически въпрос за опасностите, които представлява проектът „Сръбски свят“ и как тази инициатива от Белград се отразява на сигурността в региона, пише порталът EUalive.

Радев и очакванията за двустранните отношения

Въпреки че е имало общо сътрудничество между Вучич и Радев, както и лични контакти, отношенията между двете страни не са били на същото ниво, както по времето на Борисов, посочва интервюираният на NIN. „Ще видим колко внимание Радев като премиер ще отдели на укрепването на двустранните отношения със Сърбия и какъв приоритет ще бъде това", каза още анализаторът Бранка Латинович.